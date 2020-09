Uncharted le Film : Tom Holland et Neil Druckmann échangent sur Twitter

Interrompu pendant plusieurs mois à cause de la crise sanitaire mondiale alors qu'il venait tout juste de commencer (après d'innombrables retards), le tournage du film Uncharted a récemment repris. En marge de ce dernier, le premier rôle du long métrage a pu parler avec une des têtes pensantes derrière les jeux.

Tom Holland, le comédien qui incarnera un jeune Nathan Drake dans l'adaptation sur grand écran d'Uncharted, a récemment révélé sur Twitter avoir eu l'opportunité de parler avec Neil Druckmann, le vice-président de Naughty Dog et co-auteur des épisodes 1, 2 et 4 d'Uncharted. Cette discussion privée a été suivie d'un échange public sur Twitter :

Tom Holland : Ravi d'avoir pu discuter avec toi @Neil_Druckmann. Je suis un grand fan de ton travail et j'espère que tu es d'accord avec ce que nous faisons dans le film Uncharted.



Neil Druckmann : Ouais mec. J'ai adoré parler jeux avec toi et ton frère. Et ce décor est dingue ! Bonne chance pour le reste du tournage.

Neil Druckmann semble donc soutenir, publiquement en tout cas, ce que Sony Pictures fait avec le film tiré de la célèbre série de Naughty Dog (et il a l'air d'apprécier ses décors). Malheureusement pour les curieux, l'auteur/directeur de la création du studio californien n'a pas révélé la moindre information à propos du film.

Aux dernières nouvelles, la sortie dans les salles obscures d'Uncharted est prévue pour le 14 juillet 2021. Pour rappel, le film est réalisé par Ruben Fleischer et met en scène Tom Holland, Marl Wahlberg et Sophia Taylor Ali dans les rôles de Nahan Drake, Victor "Sully Sullivan et Chloe Frazer respectivement.

