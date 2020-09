Michel Ancel réfute l'enquête de Libération avec... Jade de Beyond Good & Evil

Depuis la parution de l'enquête signée Erwan Cario et Marius Chapuis dans Libération, l'ex-créatif d'Ubisoft Michel Ancel ne décolère pas. Il a une fois de plus décidé de répondre aux allégations concernant la gestion de ses (anciennes) équipes en passant par son compte Instagram. De façon...originale.

À voir aussi : BGE 2 : Michel Ancel réagit à nouveau à l'enquête de Libération

Michel Ancel avait déjà répondu à plusieurs reprises et nié catégoriquement les faits qui lui étaient reprochés par une quinzaine d'employés d'Ubisoft ayant décidé de se confier à Libération. Cette fois, il s'est fendu d'un nouveau post Instagram dans lequel il est interviewé par Jade, héroïne de son très culte Beyond Good & Evil.

Pourquoi Jade, demanderez-vous ? Tout simplement parce qu'elle est journaliste, fictive, mais journaliste quand même. À travers ce faux entretien et quelques images (dans notre galerie ci-dessous), il donne sa version des faits.

Voici le post retranscrit :

Enquête Jade : L'article de Libération 1ère partie

Jade : Monsieur Ancel, vous avez dit que le journaliste utilisait des informations de personnes jalouses et haineuses, c'est une allégation sérieuse.

Michel Ancel : Il y a un groupe de développeurs vétérans chez Ubi Soft Montpellier et ils me détestent depuis des années.

J : Pouvez-vous prouver cela.

MA: J'ai apporté trois pièces à conviction datant d'il y a 10 ans.

Photo n°1 : Il s'agit d'une BD envoyée à l'ensemble du studio. Je m'y décris comme surpuissant, ne fait rien au travail, touche un gros salaire en bossant sur un lieu que j'ai choisi. Je n'ai rien contre l'artiste qui tenait le crayon, il a juste dit ce que certains vétérans pensaient dans mon dos. J'ai supprimé les blagues sexuelles et autres mauvaises choses contre moi (la bande dessinée est plus longue)

Photo n ° 2 : Ma réponse à l'ensemble du studio. C'était trop injuste. Le prototype de BGE 2 venait d'être tué après deux années de travail intenses. Nous n'avions ni argent, ni codeurs. Nous avons aidé les autres équipes. Tout le contraire de ce qui a été dit dans les bandes dessinées et pensé par les vétérans toxiques.

Photo n ° 3 - La réponse de l'artiste où vous réalisez à quel point la haine et la jalousie contre moi sont répandues par ces vétérans.

J : Que s'est-il passé après?

MA : Nous avons créé un nouveau moteur appelé UbiArt et deux jeux fantastiques : Rayman origins (87 meta.) et Rayman Legends (92 meta.). Pas mal pour des développeurs paresseux! Certains vétérans ont travaillé sur Tintin (59 meta.). Cela a généré davantage de jalousie et de colère...

J : Pourquoi montrer ces preuves vieilles de 10 ans?

MA : Parce que c'est la même attaque des mêmes personnes, mais plus fortes. Ils disent la même chose : Michel a tous les pouvoirs, il fait ce qu'il veut, il ne travaille pas sérieusement ... Mais cette fois ce n'est pas une bande dessinée, ils ont manipulé le journaliste pour me détruire. Ils n'essaient pas d'améliorer les conditions de travail ou d'aider qui que ce soit. Ils ont témoigné pour se venger. Encore une fois, tout est faux.

J : Pourquoi tant de haine?

MA : Certains ont vu leur projet tué (pas par moi). Certains ont quitté Ubi pour leurs propres créations mais sont revenus pour l'argent, frustrés. Certains n'ont pas apprécié d'être mis au défi pendant la production.

J : Peut-être que vous en avez demandé trop?

MA : C'est un peu plus compliqué...

J : Ok, bon sujet pour une autre enquête, merci.

Y'aura-t-il une deuxième partie ? Probablement.

On comprend à travers cet "Insta", si les précédents ne nous avaient pas suffisamment éclairé, que l'affaire - il est accusé de management toxique - doit travailler Ancel et qu'il ne compte pas rester les bras croisés. Il avait rappelé qu'une enquête interne était toujours en cours chez Ubisoft, qu'il a quitté depuis, et qu'il fallait en attendre les conclusions pour avoir la vérité. Mais l'aura-t-on vraiment un jour ?