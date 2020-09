Diablo 4 nous parle des arbres de compétences

Chaque trimestre, Blizzard donne des nouvelles du développement du quatrième épisode de Diablo, annoncé lors de la BlizzCon 2019. Le troisième carnet de route révèle de nouveaux détails.

Le compte-rendu de ce mois de septembre 2020 est une fois encore riche en informations. Ce sont en premier lieu les compétences et talents de Diablo IV qui sont abordés. Selon les mots du responsable de la conception système, David Kim, la profondeur côté talents laissait à désirer et la progression des compétences paraissait un peu trop simple.

Partageant l'arbre de compétences de la Sorcière (voir dans notre galerie ci-dessous), il explique que l'on ne pourra pas tout débloquer, histoire de mettre l'accent sur les différents styles, et queles compétences et effets passifs sont séparés en sections.

La section supérieure, dédiée aux compétences, vous permettra de dépenser les points que vous recevrez en gagnant des niveaux. Vous débloquerez ainsi de nouvelles compétences, des effets supplémentaires pour celles-ci, et obtiendrez des points à utiliser dans la section inférieure de l'arbre, qui accueille des effets passifs.



L'arbre de compétences présenté plus haut comporte de nombreux emplacements spécifiques, dont vous pouvez voir un aperçu dans les captures d'écran ci-dessus. Chaque emplacement de cet arbre immense affecte différentes compétences de diverses manières, et le chemin que vous déciderez d'emprunter déterminera la nature de vos plus gros gains de puissance et votre style de jeu. La partie passive de ce système vous permet de débloquer des améliorations plus générales pour votre personnage. Ces effets n'affectent pas de compétences spécifiques. Ce nouvel arbre offrira donc aux joueurs un vaste éventail de choix différents. Pour finir, il faut souligner que les joueurs ne pourront pas débloquer tous les emplacements de l'arbre de compétences. Pour l'heure, un arbre de niveau maximum est rempli à environ 30-40 %, afin que les joueurs puissent élaborer des configurations très différentes d'un personnage à l'autre.

La Sorcière a, justement, droit à un coup de projecteur pour démontrer toutes les spécificités des différentes classes - le Barbare dispose lui d'un arsenal qu'il peut changer à tout moment, et il semblerait que l'on entende parler du Druide dans un futur proche.

Les compétences de la sorcière peuvent être assignées à deux types d'emplacements : un emplacement de compétence active (auquel toutes les autres classes ont accès) et un emplacement d'enchantement. Si vous assignez une compétence à un emplacement d'enchantement, vous ne pouvez plus l'utiliser comme compétence active, mais votre personnage gagne un pouvoir secondaire bonus. La puissance que vous apportent les enchantements est considérable, et vous pouvez actuellement élaborer des configurations basées sur vos enchantements, vos compétences actives, ou un mélange des deux.

Pour terminer, le système de progression à haut niveau se voit effleuré, avec l'envie manifeste d'offrir davantage de rejouabilité que Diablo III et une difficulté supplémentaire pour les plus grands fans. Dernier teasing : le prochain rapport trimestriel se concentrera sur les nouveautés à venir pour les objets.

Diablo IV n'a pour l'heure aucune date de sortie.