Sackboy A Big Adventure se détaille en vidéo avant sa sortie sur PS4 et PS5

Si tous les regards des joueurs épris de nouvelle génération semblent déjà se tourner vers les deux grosses cartouches que sont Marvel's Spider Man : Miles Morales et l'impitoyable remake de Demon's Souls, il ne faudrait pas oublier que d'autres titres cross-gen accompagneront la sortie de la très coûteuse PlayStation 5.

Sur le papier, le petit Sackboy n'est sans doute pas la mascotte la plus bankable de l'industrie, mais force est de constater que le héros du créatif LittleBigPlanet s'accroche, et revient visiblement très en forme avec Sackboy : A Big Adventure, qui s'oriente cette fois vers la plate-forme pure et dure.

Et pour nous vanter les charmes de ce jeu, c'est le directeur chargé du design Ned Waterhouse qui prend la parole, et nous rappelle que cette aventure colorée pourra se jouer seul ou en équipe, le tout à 60 images par seconde, sans préciser si les deux générations de consoles PlayStation profiteront de cette fluidité.

Toujours est-il que Sackboy : a Big Adventure offrira day one un jeu de plate-forme chatoyant et résolument mignon à la PS5, puisque le jeu sortira comme la console le 19 novembre prochain, et le 12 novembre sur PS4.

Sony en profite pour rappeler aux joueurs fortunés qui s'offriraient la coûteuse Édition Numérique Deluxe (89,99 euros sur le PSN, tout de même) le contenu de cette dernière :