Torchlight 3 finalise sa date de sortie sur PC, PS4 et Xbox One

Disponible depuis juin dernier, l'accès anticipé de Torchlight III va bientôt toucher à sa fin. Aucune tristesse à avoir pour ceux qui l'apprécient, puisque cela signifie que sa version 1.0 débutera dans la foulée.

Torchlight III sera disponible le 13 octobre sur PS4, Xbox One et PC, à 16h très exactement. Le troisième épisode de la série de Dungeon Crawler de Max Schaefer, PDG du studio Echtra, quittera donc cet Early Access qui, nous l'espérons, lui aura permis de muscler son jeu.

Car ne l'oublions pas, si Camille a été de mauvais poil ces derniers mois, c'est parce qu'il n'avait pas été spécialement convaincu par ce qu'il avait pu essayer cet été. On espère donc, pour l'ambiance de la rédaction mais aussi et surtout les fans de la licence, que les retours ont permis au projet d'aller dans le bon sens.

Car un bon hack'n' slash chatoyant jouable jusqu'à quatre en coopération, avec un système de progression qui nous garantit toujours des émotions fortes après l'End Game, normalement, ça ne se refuse pas.

Comment présenter Torchlight III à vos amis ? Facile :

Un voyage à travers la Frontière : Les joueurs peuvent explorer des contrées sauvages seuls ou entre amis, faire le plein de ressources pour fabriquer des objets, pénétrer dans des donjons inconnus grâce à des cartes magiques, exhiber ses trésors de guerre en ville... Il y a toujours quelque chose à faire sur la Frontière !

Un Fort à construire et à améliorer : L'heure est à la reconstruction ! Heureux propriétaires d'un Fort personnel pour leur compte, les joueurs peuvent y améliorer leur équipement et faire admirer leur créativité à tous leurs amis en rénovant leur nid douillet. Ils peuvent également y construire des monuments procurant des atouts pour leurs héros, des refuges pour leurs familiers et bien plus !

La Relique de vos rêves : Les Reliques sont des objets extrêmement puissants qui offrent un ensemble de compétences actives et passives. Les joueurs en choisiront une parmi cinq au début de leur aventure, et amélioreront ses compétences en même temps que celles de leur classe. Mais ils doivent choisir celle qu'ils veulent développer avec soin car les Reliques jouent un rôle très important dans la stratégie du personnage.

De l'équipement épique : Une grande variété d'armes et d'armures uniques disséminées à travers la Frontière n'attendent plus que les joueurs pour être trouvées. Grâce à cette large sélection, les joueurs pourront choisir l'arme qui correspond le mieux à leur classe et à leur façon de jouer. Avec plus d'une centaine d'objets légendaires, ils pourront obtenir des capacités spéciales permanentes afin d'être encore plus puissants.

Des familiers à adopter : Combattez aux côtés d'un fidèle compagnon d'aventure ! Avec de nombreuses espèces de toutes les formes et de toutes les couleurs, les joueurs ont l'embarras du choix. Ils peuvent les rendre plus forts en leur apprenant de nouvelles compétences et plus résistants en les équipant d'objets : ensemble, rien ne pourra les arrêter. Les familiers disposent de leur propre inventaire, et les joueurs ont la possibilité de les envoyer en ville vendre son contenu. Un héros sur mesure : Les joueurs peuvent choisir leur Relique parmi quatre classes et 20 combinaisons possibles, chacune disposant de mécaniques de jeu uniques ainsi que d'un large éventail de compétences à améliorer afin d'optimiser leurs dégâts et leurs chances de survie. En s'armant d'objets épiques, en sélectionnant les pouvoirs de leur Relique et en spécialisant leur personnage, ils créent leur propre style de combat.

Et la version Switch ? Plus tard dans l'année, nous dit-on...