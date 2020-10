On a joué à Pikmin 3 Deluxe : Le terreau est-il toujours aussi fertile ? Nos impressions champêtres

Si la Switch n'en finit plus de cartonner, il ne faudrait pas oublier que rien ne permettait de présager d'un retour en grâce, Nintendo ayant connu une nouvelle traversée du désert avec une certaine Wii U. Le pire, c'est que des millions de joueurs sont ainsi passés à côté de quelques grandes productions maison. Mais comme nous le rappelle une expression bien de chez nous (ou pas) : "autre temps, autres moeurs".

Et parmi ces titres trop vite oubliés se trouve assurément Pikmin 3 : le jeu de stratégie sorti en plein coeur de l'été 2013 nous permettait de (re)découvrir un genre bien rare chez Nintendo, et profitait d'un gameplay largement pimenté par l'utilisation du Gamepad. Sept ans plus tard, le constructeur de la place de Kyoto continue de porter un à un les plus grands jeux de la funeste console sur Switch, avec l'arrivée automnale de Pikmin 3 Deluxe. Le terreau est-il toujours aussi fertile ? Premiers éléments de réponse après un semis automnal.

Avec la visée automatique, tout devient plus facile, même les combats de boss.

La main verte

Pour ceux qui auraient eu le malheur de passer à côté, rappelons brièvement que ce troisième épisode de la série née d'un drôle de rêve dans lequel Shigeru Miyamoto dansait avec les légumes de son jardin (rappelons à toutes fions utiles que la drogue reste ultra prohibée sur l'Archipel) conservait les fondamentaux de la série : aux commandes de créatures éponymes, il nous fallait explorer une planète hostile tout en y collectant un certain nombre d'objets. Pikmin 3 faisait également évoluer la formule en ajoutant un troisième personnage jouable, histoire de complexifier la tâche. Normal, pour un jeu de stratégie.

Cette édition Pikmin 3 Deluxe reprend donc (presque) tout ce qui a fait le succès du jeu de 2013, mais y apporte évidemment quelques modifications, histoire de ne pas usurper son opulent titre. Ces dernières se ressentent dès les premières minutes de l'aventure, puisque le maniement a fait l'objet de plus de soin : la visée désormais simplifiée avec ZR permet ainsi de verrouiller (assez) facilement sa cible, alors que la fonction de rassemblement est désormais attribuée au bouton B. Dans les faits, la gestion de votre joyeuse troupe s'en trouve quelque peu simplifiée, et c'est tant mieux, d'autant plus que vos différents types de Pikmin peuvent désormais défiler avec L ou R. On entend d'ici ricaner ceux qui n'auraient pas posé les mains sur la version Wii U, les autres mesureront sans doute le gain de temps potentiel sur la totalité de l'aventure...

Faute de second écran, l'aventure peut désormais se jouer en coopération locale.

Chérie j'ai rétréci la carte

Mais en quittant sa console d'origine, Pikmin 3 Deluxe a également dû enterrer quelques fonctionnalités, à commencer par la présence ô combien salvatrice du second écran. Si son absence ne se ressent pas lors des phases de dialogue via le KopPad, la gestion et le suivi des déplacements se gèrent désormais via le menu de la carte, ce qui lui fait nécessairement perdre en fluidité. Il est toutefois encore un peu tôt pour juger de l'impact de cette absence sur la totalité de l'aventure, puisque ces premières heures au contact de Pikmin 3 Deluxe ne nous permettaient de contrôler qu'un duo d'astronautes composés d'Alph et de Britanny, et le gestion séparée des deux aventuriers perdus dans l'espace restait encore tout à fait gérable.

Mais nous sommes tout de même quelques centaines de milliers à avoir parcouru la planète PNF-404, Nintendo a cru bon de semer les graines de la nouveauté, à commencer par l'arrivée d'un mode Difficile débloqué d'entrée de jeu, qui offrira une bonne raison de partir à la recherche des cinq fruits et légumes recommandés au quotidien par les nutritionnistes. Le jeu ayant fait l'objet d'un rééquilibrage assez léger, l'arrivée de ce challenge un relevé évite de trop rapidement transformer l'expérience en balade champêtre, et contraint le joueur à quelques choix stratégiques, car le temps s'écoule plus rapidement, mais vos troupes se voient décimer avec la même rapidité. Pikmin 3 Deluxe espère toutefois toucher un large public, puisqu'une aide activée d'office vient à chaque étape de l'aventure vous rappeler la prochaine action à effectuer, annihilant de fait la dimension d'exploration pourtant fondamentale. Au cours de cette première prise en main, il nous a paru bien plus judicieux de profiter du mode coop' local pour faire baisser la difficulté, plutôt que de se voir en permanence aiguillé ! Pensez tout de même à vous équiper, car avec deux Joy-Con, tout peut rapidement devenir plus compliqué.

Les missions d'Olimar nécessitent un peu de réflexion pour obtenir le meilleur score.

Pendant ce temps, à Vera Cruise...

Mais la véritable nouveauté de cette réédition "oui mais sur Switch" réside sans aucun doute dans la présence d'un tout nouveau mode de jeu mettant en scène le sympathique capitaine Olimar et le trouillard qui lui sert de second, Louie. Leurs (més)aventures se déroulant en parallèle du mode Histoire apportent un sympathique complément scénaristique à ceux qui auraient déjà bouclé la version Wii U. L'épopée d'Olimar se débloque ainsi après le combat victorieux contre le second boss de Pikmin 3 Deluxe, et s'entend finalement comme la synthèse des différents modes Mission de la version originale. Durant quatre petits chapitres d'une dizaine de minutes chacun, notre duo d'explorateurs devra récolter tous les fruits d'une zone fermée, non sans récolter au passage quelques pépites d'or pour espérer atteindre le 100%. Même dans l'espace, il n'y a pas de petits profits.

Si ces parenthèses offrent pour le moment un sympathique complément scénaristique, elles sont pour le moment loin de s'avérer indispensables, même pour les fans hardcore de la série (si vous en êtes, dénoncez-vous) : relativement similaires au mode Chasse au Trésor, ils n'apportent que très peu de variations en termes de mécaniques, même si la présence de médailles offrent une bonne raison de s'y attarder, pour peu que l'on ait l'esprit complétiste. Espérons que l'épilogue promis par Nintendo élève un peu le niveau de jeu, et offre ainsi à tous les profils une bonne raison de repartir à la cueillette...

ON L'ATTEND... ASSEZ NATURELLEMENT !

N'ayant pas connu le succès mérité lors de sa sortie sur Wii U, Pikmin 3 Deluxe s'entend comme une occasion de rattraper son retard qu'une véritable redécouverte du jeu de stratégie. Certes, le rééquilibrage et la nouvelle prise en main offrent une expérience de jeu plus souple, et la présence d'un mode de difficulté supplémentaire oblige à plus de réflexion, mais même avec l'arrivée d'un mode de jeu centré sur les aventures d'Olimar et Louie, cette version Switch semble pour l'instant se destiner à ceux qui auraient (injustement) boudé l'originale. L'aventure nous donnera-t-elle de bonnes raisons de craquer une fois de plus ? Réponse à sa sortie, le 30 octobre prochain.