Bientôt terminé, The Binding of Isaac Repentance détaille son contenu

Parce que cela fait plus de deux ans que l'on attend un signe, un espoir, la moindre bribe d'information concernant The Binding of Isaac Repentance paraît presque comme une bénédiction. Edmund McMillen a parlé. Les joueurs peuvent se préparer à être bénis.

The Binding of Isaac Repentance, c'est pour bientôt. Ce n'est pas nous qui l'affirmons, mais le blog Steam du jeu, sur laquelle le créateur Edmund McMillen s'est exprimé. Il explique que cette extension, qui sera vraiment la dernière du jeu paru en 2011 et qui a connu de nombreux ajouts et remaniements donnera de ses nouvelles régulièrement à partir de la mi-octobre.

La bonne nouvelle : cette suite en DLC, qui apportera une conclusion au périple d'Isaac, est terminée à 90%. Du moins sur PC. McMillen confie que pour les versions consoles, au sujet desquelles il ne sait rien, c'est Tryone Rodriguez qui se chargera des mises à jour.

En ce qui concerne les ajouts et améliorations de ce jeu décrit comme "plus gros que Rebirth ne l'était pas rapport au titre flash original", voici quelques chiffres :

Plus de 130 nouveaux items (pour un total au-dessus de 700)

Une route alternative complète avec de nouveaux chapitres, un nouveau boss et une nouvelle fin

Plus de 100 nouveaux ennemis

Plus de 25 nouveaux boss

2 nouveaux personnages jouables

5 nouveaux défis

Plus de 100 nouveaux Trophées

Plus de 5.000 nouveaux agencements de pièces

Ce sont plus de 500 heures de jeu qui seraient proposées. Et s'il n'a pas de date de sortie, The Binding of Isaac Repentance vise bel et bien la fin de l'année 2020. Pour le moment.