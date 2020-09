EA Play inclus dans le Xbox Game Pass dévoile sa date de sortie

On le sait depuis début septembre dernier, l'EA Play sera inclus dans le Xbox Game Pass Ultimate sans coût supplémentaire. Depuis aujourd'hui, nous connaissons donc la date d'arrivée de cet ajout supplémentaire dans le service de Microsoft.

À voir aussi : Xbox Game Pass : Un FPS infernal de Bethesda arrive dans une semaine

En effet, avec le Xbox Game Pass, on sait que de nombreux titres des Xbox Game Studios et des partenaires de Microsoft sont accessibles et jouables dès le jour de leur sortie, via cet abonnement payant. Au total, c'est une bibliothèque de plus de 100 jeux sur console, PC et maintenant sur Android qui attendent les joueurs.

La firme de Redmond revendique d'ailleurs pas moins de 15 millions de joueurs terriens abonnés aux Bbox Game Pass, répartis dans 41 pays. Comme le précise Microsoft, la firme continuera à "mettre à jour cette bibliothèque avec de nouveaux titres et à fournir de nombreux avantages à ses membres Ultimate".

Or donc, comme annoncé il y a quelques semaines, le partenariat établi avec Electronic Arts pour fournir un abonnement EA Play aux membres du Xbox Game Pass Ultimate et du Xbox Game Pass pour PC, sans coût additionnel, arrivera le 10 novembre prochain.

Puis, en décembre, les membres Ultimate ou PC pourront télécharger et jouer aux titres du catalogue EA Play sur PC Windows 10. Une toute nouvelle collection de jeux arrive donc sur console et PC, et quelques-uns des meilleurs titres disponibles dans l'offre EA Play pourront également être joués sur Android, via le cloud, pour les membres du Xbox Game Pass Ultimate.