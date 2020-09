Game Gear Micro vs Mega Drive Mini, VMU Dreamcast, etc., le plein de photos

Évidemment discrète en Europe du fait de sa non-commercialisation sur le vieux continent, la Game Gear Micro est sur le point d'être commercialisée au Japon. Sa promotion dans l'archipel étant bien lancée, de nouvelles photos de la machine sont récemment apparues en ligne.

Le site du magazine japonais Famitsu a eu l'opportunité de prendre en main en avant-première les différents modèles de Game Gear Micro ainsi que sa loupe Big Window (uniquement proposée à ceux qui se procureront le lot comprenant les quatre versions de la console). Dans le cadre de cette preview, le site a publié des photos qui donnent une meilleure idée de la taille de la console et de son accessoire. Ces photos sont disponibles dans notre galerie ci-dessous.

En plus de prendre en photo la Game Gear Micro, le site japonais s'est amusé à la mettre à côté de différents objets dont une Mega Drive Mini ou encore un VMU Dreamcast. Pour ce qui est du lien entre la Mega Drive Mini et la Game Gear Micro, il convient de rappeler que les deux machines sont à l'échelle. Ce qui signifie que la différence de taille entre la Mega Drive Mini et la Game Gear Micro est proportionnellement la même que celle entre une Mega Drive et une Game Gear. À noter également que la Game Gear Micro fait plus ou moins la taille d'un VMU.

Et en ce qui concerne la version Micro de la loupe SEGA Big Window, Famitsu affirme que s'il est tout à fait possible de jouer directement sur l'écran de la Game Gear Micro, l'utilisation de cet accessoire augmente sensiblement le confort de jeu.

Pour rappel, la Game Gear Micro sera commercialisée au Japon le 6 octobre prochain au prix unitaire de 5.748 yens (environ 44 euros). Aux dernières nouvelles, SEGA ne compte pas commercialiser la console en occident.