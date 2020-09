Nintendo Switch : La batterie potentiellement inutilisable, Nintendo émet une recommandation

Comme tous les utilisateurs d'appareils électroniques le savent, les batteries n'ont malheureusement pas une durée de vie éternelle. En faisant attention, il est cependant possible d'éviter une mort prématurée. Et Nintendo vient de donner des conseils en matière de préservation de la batterie de la Switch.

Le conseil du jour vient du compte Twitter japonais officiel du service après-vente de Nintendo. Dans un tweet, la firme de Kyoto explique que la batterie de la Switch, ou d'une console d'une manière générale, doit être rechargée régulièrement pour assurer son bon fonctionnement sur le long terme :

Il est possible qu'une batterie à l'intérieure d'une console de jeu qui n'a pas été chargée ou utilisée depuis longtemps ne puisse plus être rechargée. Merci de la charger au moins une fois tous les six mois.

Si la chose peut paraître évidente à certains, le commun des mortels, et plus particulièrement les joueurs (très) occasionnels, ne sont pas nécessairement au courant des bonnes pratiques en matière de gestion de la batterie de la Switch (ou d'autres consoles portables). Ce rappel du constructeur japonais méritait donc d'être relayé.

Dans un autre registre, des possesseurs de PSP du monde entier ont récemment commencé à se rendre compte que la batterie de leur console avait gonflé et était inutilisable. Et du temps où les consoles portables marchaient avec des piles, il était important de ne pas laisser ces dernières dans une console inutilisée pendant de longues périodes car ces dernières pouvaient couler et endommager la machine. Il faut donc continuer d'être minutieux pour garder sa console dans un bon état de fonctionnement.

