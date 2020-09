Razer annonce sa RazerCon pour le mois d'octobre, avec keynote en réalité mixte

Cette année, c'est la foire aux événements en ligne. Très bientôt, nous aurons droit à une RazerCon pour en savoir plus sur les prochains produits à venir du constructeur américain.

La RazerCon est donc un événement en ligne d'une journée créé par Razer et son réseau de partenaires hardware et software. Celle-ci se déroule en plusieurs étapes à savoir :

Une keynote en réalité mixte par Min-Liang Tan (le CEO de Razer). Un éclairage RGB va réagir directement aux annonces. Car pourquoi pas.

Il y aura aussi des présentations (exclusives) de plusieurs studios de jeux vidéo comme Romero Games, Perfect World Entertainment, Paradox Interactive et de partenaires technologiques comme Intel, NVIDIA et Western Digital

Razer encourage même pendant l'événement les spectateurs à se synchroniser via le logiciel Chroma et danser au rythme des performances d'artistes de musique électronique et de métal. On notera la présence de DragonForce et Sabaton.

La RazerCon 2020 se déroulera le samedi 10 Octobre 2020, et débutera avec la keynote du CEO de Razer à 18h (heure française).