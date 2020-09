LevlUp : Étanchez votre soif de victoires avec les boissons énergisantes pour gamers

Même lorsque l'on est en forme, il n'est pas toujours facile de garder sa concentration tout au long de la journée. Heureusement, les boissons énergisantes LevlUp apportent aux gamers les plus exigeants un concentré de vitalité pour rester au maximum de ses capacités tout au long de la journée.

La marque allemande fondée en juillet 2018 par deux passionnés du gaming, propose des boissons énergisantes sous forme de poudre, principalement pour les joueurs de jeux vidéo. En 2020, la société comptant 20 salariés, est en passe de devenir le leader européen de la boisson énergisante pour le Gamer et Hardcore Gamer avec pas moins de dix millions de boissons déjà écoulées. Malgré ce succès fulgurant la marque n'en reste pas là et souhaite poursuivre son développement dans l'hexagone.

La boisson préférée des gamers

LevlUp, c'est LA boisson des gamers performants : fort de son succès, la marque made in Germany a déjà été plébiscitée par plus de 20 millions de consommateurs à travers le monde. Alors ne vous laissez pas distancer, et découvrez dès aujourd'hui la formule gagnante LevlUp. Augmenter sa concentration n'a jamais été aussi facile : ouvrez votre flacon, versez une dose (50 cl) dans votre verre, ajoutez un peu d'eau, et c'est prêt !

Pensé et développé pour les joueurs de haut niveau, LevlUp accompagne déjà les plus grands champions de la scène eSport, comme le joueur de la Team Atlantis Nico "Harmii" Harms. Plus faible en sucre que la plupart des boissons énergisantes du marché, LevlUp est aussi bien plus économique : avec 40 doses (20 l) par flacon, une seule d'entre elles revient à moins d'un euro !

Tous vos parfums préférés sont chez LevlUp

Trouvez dès maintenant le LevlUp qui vous ressemble parmi les nombreux parfums disponibles : craquez pour le naturel d'un Triple Green à la pomme verte ou le mélange (d)étonnant Strawberry-Kiwi. Retrouvez le goût de vos sodas préférés avec les parfums Cola, Cherry Lemonade ou Ice Tea Peach.

Soumis à l'Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA), les produits LevlUp, exclusivement fabriqués en Allemagne, répondent à un cahier des charges strict. Les boissons sont testées dans des laboratoires agréés par l'Union Européenne afin d'assurer la sécurité des consommateurs. LevlUp a également à coeur de proposer une totale transparence sur la composition de ses boissons, puisqu'elle a traduit l'ensemble des compositions de ses poudres pour informer les consommateurs français.

Pour varier les plaisirs, la gamme LevlUp continue sans cesse de s'adapter à vos goûts en proposant des saveurs exclusives, comme Blue Crush, Galaxy Edition ou Summer Edition 2020. Encore mieux : LevlUp a collaboré avec la marque de sucettes Chupa Chups pour élaborer de toutes nouvelles recettes exclusives pour vous permettre de profiter du parfum de vos friandises favorites : découvrez vite les parfums Édition de la Galaxie Aigre, Le Coup de Foudre Bleu Aigre ou encore le Limonade de Cerises Acides. Avec Chupa Chups, LevlUp combine le plaisir d'un parfum sucré à la puissance de sa formule énergisante, pour des parties victorieuses sans compromis !

Après l'édition Sour Gummy Worm, LevlUp a lancé un partenariat avec Chupa Chups pour compléter son panel de saveurs, en ajoutant une touche acidulée aux saveurs Best-sellers. La communauté Gaming nous l'a toujours demandé, aujourd'hui nous l'avons réalisé !

Le compagnon idéal de toutes vos parties

En ce moment, profitez d'une offre groupée exceptionnelle, et obtenez gratuitement une Pro Bottle Orange Blue d'une valeur de 9,99 euros en commandant directement le lot Sour Bundle (109,99 € soit 1.80 € / l). Ce shaker professionnel pensé pour offrir un mélange optimal deviendra le compagnon indispensable de tous vos déplacements.

Et pour toujours plus de mobilité, découvrez le Gaming Booster Starter Pack (109,99 € soit 1.80 € / l), un kit de démarrage qui contient 5 bâtonnets de dégustation avec les best-sellers de la marque. Idéal pour se familiariser avec l'univers de la marque, ces dosettes de huit grammes chacune vous offrent un dosage parfait, pour des parties toujours plus folles !

La boisson énergisante également diététique et abordable

Sur le marché de la boisson énergisante, les boissons LevlUp se détachent par leur faible teneur en glucides. Avec seulement quatre grammes de sucre par portion, la boisson est plus de 10 fois moins sucrée que les autres boissons du secteur. Avec un prix tout mini à moins de 2 euros le litre, les produits de LevlUp séduisent de nombreux utilisateurs chez les gamers connus et reconnus. Pour porter haut et fort les couleurs et valeurs de la marque, Levlup prévoit de nombreuses collaborations notamment avec des joueurs pro.



En 4 points, les compétences Levlup :

Pour les joueurs : Toutes les boissons de LevlUp sont adaptées aux joueurs et à leurs besoins. Effet : Cela signifie que la formule spéciale favorise une concentration et une focalisation durables. Goût : Il existe un grand choix de variétés différentes - et chaque saveur a un goût délicieux. C'est simple : Il suffit de mélanger une cuillère de LevlUp avec 500 ml d'eau - Le tour est joué !

