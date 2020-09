Xbox Series X/S vs Xbox One X : Les temps de chargement de jeux rétrocompatibles comparés

Plusieurs médias américains ont la Xbox Series X en leur possession depuis plusieurs jours. S'ils ont évidemment pu tester différentes fonctionnalités de la machine, ils sont pour l'instant limités vis-à-vis de ce dont ils peuvent parler. Parmi les sujets abordables se trouve la rétrocompatibilité et ce que la Xbox Series X apporte en termes de réduction des temps de chargement.

Parmi les sites américains qui ont eu l'opportunité de mettre la main sur une Xbox Series X se trouve The Verge. Ce dernier a fait des essais en matière de temps de chargement sur la nouvelle console de Microsoft. Et plus particulièrement sur les temps de chargement de jeux Xbox One. Il apparaît que lorsqu'un jeu Xbox One est lancé sur Xbox Series X, ses temps de chargement sont, comme le promettait Microsoft, considérablement raccourcis :

Call of Duty Warzone :

Xbox One X : 21 secondes

Xbox Series X : 16 secondes

Red Dead Redemption 2 :

Xbox One X : 1 minute 35 secondes

Xbox Series X : 52 secondes

The Outer Worlds :

Xbox One X : 27 secondes

Xbox Series X : 6 secondes

Evil Within 2 :

Xbox One X : 43 secondes

Xbox Series X : 33 secondes

Sea of Thieves :

Xbox One X : 1 minute 21 secondes

Xbox Series X : 20 secondes

Warframe :

Xbox One X : 1 minute 31 secondes

Xbox Series X : 25 secondes

Assassin's Creed Odyssey :

Xbox One X : 1 minute 7 secondes

Xbox Series X : 30 secondes

No Man's Sky :

Xbox One X : 2 minutes 13 secondes

Xbox Series X : 1 minute 27 secondes

Destiny 2 :

Xbox One X : 1 minute 52 secondes

Xbox Series X : 43 secondes

À noter que ce raccourcissement des temps de chargement est obtenu grâce aux capacités de la console et n'ont pas nécessité de travail particulier de la part des développeurs des jeux originaux. Il convient également de souligner que la console current-gen utilisée comme base du test est la Xbox One X. Ce même test réalisé à partir d'une Xbox One ou Xbox One S montrerait certainement une accélération des temps de chargement encore plus notable.

Pour rappel, la Xbox Series X sera commercialisée le 10 novembre prochain.