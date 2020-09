Tekken 7 : Un nouveau cap de ventes franchi, la Saison 4 s'illustre avec Kinimitsu

Le dernier chapitre du tournoi du poing de fer se porte plutôt bien. Et il ouvrira prochainement ses portes à du contenu payant supplémentaire, dont une partie a été présentée ce week-end.

Katsuhiro Harada, connu pour être le monsieur baston de Bandai Namco, et manager général des propriétés intellectuelles originales de la société, s'est exprimé sur les réseaux sociaux pour manifester sa fierté, à base de chiffres qui cognent pour le dernier volet de Tekken.

TEKKEN7 had achieved Over 6 million sales !

We recorded Over 50 million copies sales for the series.



鉄拳7が600万枚超を達成し、シリーズ累計は5000万枚超となりました。まだまだダウンロード販売が伸びています。

記念イラストを公開!#TEKKEN7 #TEKKEN #鉄拳7 #鉄拳 pic.twitter.com/U30ZPUg9tN - Katsuhiro Harada (@Harada_TEKKEN) September 27, 2020

Tekken 7 s'est vendu à plus de 6 millions d'exemplaires ! La série a dépassé les 50 millions de jeux écoulés.

Ce sont donc plus d'un million de joueurs qui ont répondu à l'appel de cet épisode depuis février dernier.

Quelques heures avant cette annonce, Bandai Namco révélait que la Saison 4 de Tekken 7, dont on avait entendu parler en juillet dernier, allait débuter cet automne. Et pour commencer, ça va sentir le renard. Le premier personnage prévu sera en effet Kunimitsu, Kunoichi adepte du Ninjitsu Manji. Il s'agit de la fille de la Kunimitsu des premiers volets de Tekken et des Tekken Tag Tournament, qui garde le même nom et le même masque de goupil. Yoshimtisu en tremble des genoux. Un nouveau stage, Vermilion Gates, fera aussi son apparition. La suite de la saison est programmée pour le début du printemps 2021.

À cela s'ajouteront des mises à jour gratuites qui auront pour vocation d'améliorer l'interface, le jeu en ligne, d'élargir la palette de mouvements de chaque combattant, de proposer un nouveau rang Tekken God Omega et un le Tekken Prowess, une nouvelle manière pour les joueurs de connaître leur niveau à travers un système de points.

Tekken 7 est disponible sur PS4, Xbox One et PC.