TGS 2020 : Collection of Saga Final Fantasy Legend dévoile un trailer nostalgique

Parce que l'avenir est aujourd'hui plus que jamais incertain, il est parfois plus facile de se tourner vers de bonnes vieilles références, qui ont su faire leur preuves, et traverser les âges, avec plus ou moins de difficultés. Et quoi de plus rétro qu'un bon vieux RPG monochrome ? Je vous le demande.

C'est donc sur ses terres que le genre autrefois roi du J-RPG s'est offert une parenthèse nostalgique en dévoilant une toute "nouvelle" bande-annonce de la compilation Collection of SaGa Final Fantasy Legend, qui regroupe (pour ceux qui n'auraient pas suivi ou ne parviendraient pas à lire entre les lignes) The Final Fantasy Legend, Final Fantasy Legend II et Final Fantasy Legend III, sortis entre 1989 et 1991 sur Game Boy.

Ce sont donc trois titres résolument dans leurs jus qui nous rappellent aujourd'hui leurs atouts et leurs système de combat à la première ou à la troisième personne, et qui profitent selon les opus des compositions de poids lourds tels que Nobuo Uematsu ou l'injustement oublié Ryuji Sasai.

Rappelons que Square Enix joue habilement la carte de la nostalgie, puisque les joueurs pourront détacher un Joy-Con et incliner leur console pour la jouer comme à l'époque, mais également profiter d'une vitesse accrue, parce que nous n'avons plus le temps de niaiser.

Destinée à vous replonger dans la douce nostalgie nomade d'un temps jadis et bien moins confiné, Collection of SaGa Final Fantasy Legend débarquera avec une certaine habileté le 15 décembre prochain, oui mais sur Switch.