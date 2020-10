Watch Dogs Legion organise la résistance à la Fnac

Après quatre ans d'absence, la série d'espionnage sur fond de surveillance de masse Watch Dogs signe enfin son grand retour avec Watch Dogs Legion, disponible dès aujourd'hui à la Fnac !

Cet article est un contenu sponsorisé

Londres, dans un futur proche : la vie n'est plus la même alors qu'une intelligence artificielle sème la terreur parmi la population. Fort heureusement, tout n'est pas perdu puisque que grâce au collectif de hackers DedSec, vous allez devoir aider la population à se lever pour restaurer la démocratie. Etes-vous vraiment prêts à relever ce défi ?

L'appel de Londres

Dans Watch Dogs Legion, incarnez pour la première fois dans la série une infinité de personnages : un agent du MI6, une boxeuse coriace, un hacker surdoué, un amateur de Street Racing, une star du football ou même... une gentille mamie (oui, oui !)... faites vos jeux !

Offrez-vous Watch Dogs Legion ou mettez toutes les chances de votre côté avec l'Édition Gold et son Season Pass, qui vous donnera accès à de nombreuses missions supplémentaires, mais aussi à de tous nouveaux modes de jeu. De plus si vous précommandez le jeu avant sa sortie, vous recevrez en plus le pack Golden King pour briller dans les rues de la Perfide Albion.

Paré pour le futur

Des hésitations sur la plateforme de votre choix ? Aucun problème : la version PS4 de Watch Dogs Legion vous permettra également de télécharger la version PS5 gratuitement à sa sortie. Mieux même : achetez la version Xbox One, et profitez des améliorations spécifiques de la Xbox Series X : le futur est déjà là !

Disponible sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S, Watch Dogs Legion vous attend dès aujourd'hui à la Fnac. Et cerise sur le gâteau, en plus de la livraison offerte dès 25 euros d'achat ! En plus, un poster A2 sera offert pour chaque commande du jeu, alors n'hésitez plus et rejoignez la résistance !