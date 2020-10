Mario Kart Live Home Circuit dérape à la Fnac !

Après avoir animé vos soirées entre amis avec ses courses endiablées et son légendaire mode Bataille, la série la plus déjantée et la plus imprévisible du jeu vidéo s'invite physiquement chez vous grâce à sa technologie de réalité augmentée. Faites de la place, Mario Kart Live Home Circuit arrive à la Fnac !

Cet article est un contenu sponsorisé

Avec Mario Kart Live Home Circuit, faites de votre salon, de votre chambre ou même de votre salle de bain double vasque le théâtre de courses plus folles les unes que les autres ! Grâce à son kart équipé d'une véritable caméra et à ses portiques à disposer librement sur le sol de votre maisonnée, composez votre propre circuit, et affrontez vos amis pour des parties sans cesse renouvelées.

Disponible dès aujourd'hui à la Fnac, Mario Kart Home Circuit est fourni avec tous ses accessoires, et vous propose pour la première fois dans l'histoire de la série de devenir le créateur de vos tracés. Assemblez les quatre portiques, et disposez-les chez vous : il ne vous reste plus qu'à déterminer la route à suivre grâce au kart, et le tour est joué !

Des circuits typés

Les circuits que vous tracez prennent ainsi vie sur votre écran pour se dérouler dans la jungle, sur des terres enneigées ou encore dans un manoir hanté où des ennemis tels que les Plantes Piranha ou les Thwomps tenteront de vous mettre des bâtons dans les roues. C'est le cas de le dire. Bien entendu, vous pourrez toujours utiliser des objets de chez vous pour décorer le circuit ou pimenter encore un peu plus la course !

Oui, oui très bon !

En plus de tous ces modes il est aussi possible de choisir la vitesse des véhicules, qui va des 50 cc plutôt tranquilles aux 200 cc ultra-rapides ! Faites votre choix !

Jouable seul ou jusqu'à quatre, Mario Kart Live Home Circuit n'oublie pas d'intégrer les légendaires items comme la banane ou le champignon accélérateur. Encore mieux : votre kart réagit physiquement aux bonus récoltés en jeu, en accélérant ou en se stoppant net si vous vous faites toucher.

Disponible en exclusivité sur Switch, Mario Kart Live Home Circuit vous attend dès aujourd'hui à la Fnac.