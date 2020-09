NieR Automata : Les annonces continuent avec (encore) de nouvelles figurines de 2B !

La saga NieR jouit d'une forte popularité dans le monde entier. La réussite de l'épisode Automata n'y est pas étrangère. Et qui dit succès dit goodies. Après les nombreuses annonces de jeux cette semaine, et même après cette imposante et sublime figurine que vous a présenté Plume cette semaine, en voici d'autres, qui pourraient bien être à la portée de bourses plus modestes...

À voir aussi : TGS 2020 : NieR Replicant ver.1.22474487139... trouve sa date de sortie

Ah, 2B. Entre son design - suffisant pour tomber amoureux en une fraction de seconde - et son caractère en jeu, mêlé à un destin déchirant, le personnage est clairement entré dans le coeur de votre serviteur et de grand nombre de joueurs, et au final, NieR Automata aura clairement marqué la huitième génération de consoles.

Suffisant pour voir émerger tout un tas de goodies plus ou moins réussis. L'an dernier, je vous parlais d'une figurine PVC au 1/6, sublime, et qui trône encore aujourd'hui fièrement dans mon salon. Et aujourd'hui, pour la première qui nous intéresse, on reste sur une échelle similaire, et dans une gamme bien connue des gamers français adeptes des bacs de soldes : Les Play Arts Kai.

2B or not 2B

En effet, voici que 2B débarque dans cette gamme de figurines de 30cm articulées, au design parfois douteux, dans deux versions différentes. Dans celle dite "de base", vous aurez droit à la figurine de la nymphe, son épée de base, le "contrat vertueux", et quelques mains de rechange. Succin. Pour en faire l'acquisition, le site amiami vous propose le tarif de 12,220 Yens (environ 99€50) au lieu de 16,280 (prix conseillé), sans les frais de port, bien évidemment.

Super 2B turbo'

Et si vous vous avez le clic compulsif facile, vous craquerez peut-être pour la version DX, qui ajoute en plus du contenu de base, une arme lourde supplémentaire, le "traité vertueux" (on aurait préféré le "Monarque"), mais aussi deux visages alternatifs - en colère et sans masque - ainsi que le POD 042 et quelques effets visuels. Mais les plus coquins d'entre vous auront aussi déjà remarqué la présence d'un buste sans jupe, qui vous permettra de découvrir le secret de notre chère 2B. Cette version vous sera facturée 16,300Y (environ 132€) toujours sur amiami, au lieu des 21,780Y conseillés.

Bien évidemment, impossible de ne pas râler devant le prix de ces deux figurines Play Arts, dans une gamme à la qualité aléatoire, allant du médiocre au moyen, et dont les figurines coûtent deux à trois fois plus cher qu'il y a quelques années, quand un personnage de Final Fantasy XIII, Halo ou Mass Effect était vendu moins de 50€, prix de base sans promotion. Aussi, que cette Play Arts possède une différence de prix minime avec la figurine PVC sortie l'an dernier fait vraiment mal passer la pilule.

Nier AutoShmup

Mais rassurez-vous, si les Play Arts Kai ne sont pas votre came, une troisième figurine pourrait bien faire votre bonheur, à une autre échelle : 2B toujours, mais avec son imposant module de vol ! Cette fois-ci la figurine de la petite 2B mesure 7,5cm, ce qui vous donne une idée de la taille du module de vol, assez imposante ! Deux positions sont au programme, le mode "Shoot'em Up" qui ressemble à un vaisseau, et le mode "Twin Stick Shooter" qui ressemble à un mecha ! Quelques accessoires sont aussi du voyage avec des armes pour 2B et un POD. Pour l'acquérir, le site amiami vous propose le tarif de 12,980Y (environ 105€) au lieu des 16,280Y conseillés.

NieNdoroid Automata

Mais notre vrai coup de coeur, il est là, et ce sera le plus accessible pour toutes les bourses : Une Nendoroid de 2B ! Pour le coup, à part les visuels, nous n'avons pas vraiment d'informations sur celle-là, puisque les précommandes n'ouvriront que mardi. Néanmoins, la gamme Nendoroid reste de grande qualité pour un budget plutôt serré. On peut tout de même remarquer la présence du POD et de deux armes, des mains et jambes alternatives, d'effets visuels et même de visages sans masque. Et c'est en tous cas un insta-buy pour votre serviteur, et on parie sur un 30€ environ, sans transport.

Et si d'aventure vous n'êtes pas fan d'import, ces figurines devraient débarquer à un tarif bien moins "avantageux" sur la boutique Square Enix France d'ici quelques temps. Probablement ! Mais en tous cas, une chose est sûre : On n'a pas fini de bouffer du NieR, et c'est tant mieux ! Et vous pouvez maintenant profiter de notre galerie pour admirer ces futures statuettes sous toutes les coutures...