TGS 2020 : NieR Re[in]carnation officialisé en Occident

Outre l'annonce tant attendue de la date de sortie du remake du premier NieR, la licence chapeautée par Yoko Taro a, durant le livestream Tokyo Game Show dédié, abordé le jeu mobile. Celui-ci ne restera pas cantonné au Japon.

À voir aussi : TGS 2020 : NieR Replicant ver.1.22474487139... trouve sa date de sortie, une impressionnante édition collector

N'allez pas non plus croire que nous avons eu droit à un flot incessant d'informations. Pour l'heure, la seule que l'on sait, c'est que NieR Re[in]carnation est bel bien prévu pour en Amérique du Nord et en Europe.

Le jeu de rôle mobile développé par Applibot annoncé en mars dernier et dont la Bêta fermée s'est tenue du 29 juillet au 5 août sur l'archipel va prendre son temps pour nous en dire plus, et l'on nous conseille de suivre le compte Twitter et la page Facebook (en rade pour le moment), ouverts dans la foulée.

Rappelons que ce titre iOS et Android prend place dans le même univers que les autres jeux de la série nous laissera guider une jeune fille prisonnière d'un lieu étrange nommé la Cage, où elle errera en compagnie d'un fantôme, Mama. Et maintenant, on veut en savoir plus pour voir à quel point cela s'annonce barré. Ne reste plus qu'à connaître la date de sortie.