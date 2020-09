NieR Automata : Une sublime statuette révélée

Avec plus de 4,85 millions d'exemplaires vendus à travers le monde, NieR Automata a eu ce que l'on peut appeler une belle vie, qui n'a pas l'air d'être finie, d'ailleurs. Les produits dérivés se multiplient et la dernière création de Prime 1 Studio en fera sûrement pleurer certain(e)s.

Le célèbre fabricant de figurines et statuettes l'avait gardé pour cette semaine, où nous avons entre autres pu découvrir la date de sortie (tellement lointaine) de NieR Replicant ver.1.22474487139... Voici donc sous yeux ébahis la présentation une statuette NieR Automata de la toute nouvelle gamme "supérieure" Square Enix Masterline qui risque de provoquer des envies de cassage de PEL.

Absolument magnifique, cet objet en Polystone définitivement collector regroupe les androïdes 2B, 9S et A2 ainsi qu'un pod sur un seul socle. Le niveau de détails affiché par chacun des protagonistes de NieR Automata se révèle fabuleux. Et on peut s'attendre à ce que le prix le soit aussi. Pour le moment, il n'a pas été donné. La date d'ouverture des précommandes et de disponibilité non plus. Bref, on ne sait rien, mais on la veut déjà. Maintenant.

NieR Automata est disponible sur PS4, Xbox One et PC.