Game Boy The Box Art Collection : Le nouveau livre de Bitmap Books se dévoile en vidéo

Parce que vous êtes évidemment des esthètes doublés de lecteurs avertis, vous n'aviez évidemment pas loupé l'annonce du dernier livre de Bitmap Books, qui s'attaque cette fois aux jaquettes de la Game Boy, souvent délaissées au profit des boîtes Super Famicom.

Et parce qu'il n'est jamais trop tard pour tenter de rééquilibrer les forces en présence, l'éditeur britannique en remet aujourd'hui une couche en présentant Game Boy : The Box Art Collection via une bande-annonce vidéo qui annonce la (les) couleur(s).

Comme toujours, Bitmap Books s'est rapproché de quelques collectionneurs précautionneux pour obtenir des clichés que l'on espère d'une propreté inégalée. Alors que les précommandes s'apprêtent à ouvrir le 28 septembre, quelques visuels sont désormais disponibles dans notre galerie d'images. Votre serviteur est évidemment ravi d'y voir figurer Bab's Big Break, qui aura accompagné tant de trajets en voiture.

Soucieux des critiques suite à l'ouvrage du même type sur la Super Famicom, Bitmap Books explique d'ailleurs sa démarche :

Nous avons travaillé en étroite collaboration avec certains des collectionneurs Game Boy les plus renommés au monde pour rassembler une sélection variée de titres couvrant à la fois les goûts occidentaux et orientaux. Nous avons essayé de trouver le bon équilibre entre les deux, et nous espérons que vous apprécierez de voir des oeuvres d'art familières côtoyant des issues d'un lointain passé.

L'ouvrage sera disponible dans deux versions : une Silver limitée à 1.500 exemplaires accompagnée d'un poster, et une Gold limitée à 500 exemplaires, à laquelle s'ajoutera une carte postale dédicacée par l'artiste de couverture Wil Overton, et un autocollant.