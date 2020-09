Phil Spencer : Xbox a retenu les leçons du passé au Japon, les statistiques y sont en hausse

Le Tokyo Game Show, qui se déroule intégralement en ligne cette année, vient d'ouvrir ses portes virtuelles. Une des particularités de cette édition 2020 est qu'elle marque le retour de Xbox pendant l'événement nippon. Et à cette occasion, Phil Spencer a décidé de laisser un message aux joueurs japonais.

Microsoft a ouvert l'édition 2020 du "Tokyo Game Show Online" avec une "conférence" Microsoft. Et cette dernière a débuté sur une déclaration pré-enregistrée de Phil Spencer. Au cours de cette dernière, le grand patron de Xbox a clamé l'importance et l'influence du jeu japonais dans l'industrie du jeu vidéo :

Le Japon est une superpuissance dans cette industrie grâce à des personnages et jeux iconiques qui représentent des moments marquant des carrières de joueurs de centaines de millions de joueurs à travers le monde. (Des jeux comme) Yakuza, Metal Gear, Resident Evil, Persona, Dragon Quest, Final Fantasy, et plus récemment le phénomène Animal Crossing.



Le Japon et ses créateurs ont tellement contribué à donner forme à la magie à laquelle nous nous attendons lorsque vient le moment de jouer à un jeu. Une culture et une communauté qui ont eu une influence profonde sur le jeu vidéo à travers le monde, sur tous les écrans, sur les fans de Xbox et sur notre équipe. [...]



Le Japon est la région dans laquelle notre croissance est la plus rapide. Nous avons retenu les leçons du passé. [...]



Depuis que nous avons lancé le Xbox Game Pass sur console et PC au Japon en avril dernier, nous avons vu plus de joueurs sur consoles, jeux et services Xbox que pendant toute notre histoire sur ce marché (le Japon donc, ndlr). Le nombre d'utilisateurs actifs mensuel du Xbox Live au Japon a augmenté de 82% cet été par rapport à la même période l'année dernière. Voir des joueurs apprécier nos jeux et services nous touche profondément.

Des chiffres qui ne peuvent qu'augmenter

En promettant une sortie des nouvelles consoles Xbox au Japon en même temps que dans le reste du monde, et en mettant en avant les jeux et créateurs japonais présents sur Xbox, Microsoft entre dans une nouvelle phase dans l'archipel. De plus, les services comme le Xbox Game Pass et le jeu via le cloud (ce dernier sera proposé aux joueurs japonais en début d'année prochaine) peuvent, sur le papier, eux aussi attirer de nouveaux utilisateurs.

Pour ce qui est du hardware, difficile de savoir si la Xbox Series X et la Xbox Series S recevront un meilleur accueil au Japon que leurs grandes soeurs. Interrogé par Bloomberg, le responsable de la zone Asie chez Xbox, Jeremy Hinton, estime que la Xbox Series S pourrait bien s'en sortir au Japon en raison de sa petite taille (elle est bien plus petite que la Xbox Series X et les deux modèles de PS5). Lorsque Microsoft a utilisé l'argument de la taille pour vendre des produits Xbox au Japon par le passé, les choses ne se sont pas bien passées.

Il sera donc intéressant de voir si la situation peut évoluer dans le bon sens pour Xbox au Japon. Microsoft a vendu 31 Xbox One (tous modèles confondus) au Japon la semaine dernière selon Famitsu. Les ventes de Xbox dans l'archipel nippon peuvent donc difficilement empirer.

Que pensez-vous des déclarations de Phil Spencer au sujet du Japon et du jeu vidéo japonais ? Pensez-vous que la situation peut s'arranger pour Xbox dans l'archipel ? Et croyez-vous que la taille de la Xbox Series S peut être un avantage au Japon ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.