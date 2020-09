TGS 2020 : Revivez l'événement dédié à NieR (Replay)

Le Tokyo Game Show 2020 entièrement online a démarré. Et pour bien commencer ce salon virtuel, Square Enix propose ce jeudi 24 septembre un livestream consacré à la licence qui a littéralement décollé grâce à l'excellent NieR Automata.

Pour suivre le NieR TGS 2020 Special Programming, rendez-vous ici-même à partie de 15h00. L'événement conviera Yoko Taro, le fantasque réalisateur masqué, le divin compositeur Keiichi Okabe, le producteur Yosuke Saito et Saki Ito de Toylogic.

Ce sont les trois jeux de la licence qui seront abordés. NieR Automata, bien entendu, mais aussi le très mobile NieR Re[in]carnation et surtout le remake du premier volet, le fort attendu NieR Replicant ver.1.22474487139... . Et il risque d'y avoir du biscuit, si l'on en croit l'intitulé qui explique que les invités auront une quantité importante de nouvelles infos à partager, en nous demandant de nous préparer à des révélations et annonces WORLD PREMIERE.

Une version Next-Gen ou encore du contenu supplémentaire pour les aventures de 2B ? Une date pour le retour de NieR et le titre dédié aux smartphones et tablettes ? Du gameplay ? Un nouveau concert ? Des réorchestrations ? Qui vivra, verra. Une chose est sûre : on a hâte, les amis !