Dragon Quest XI S franchit un nouveau cap de ventes et annonce un bonus japonais

À tout seigneur, tout honneur : c'est donc la série la plus chérie des joueurs nippons qui a lancé l'édition 2020 du Tokyo Game Show, non sans rappeler que Dragon Quest XI, tout de même disponible depuis 2017, reste plus que jamais d'actualité.

Ce onzième opus aura fait couler beaucoup d'encre depuis son annonce, mais tout porte à croire que le seul épisode original de cette génération de consoles a su creuser son trou, et permettre à la série de toucher un nouveau public, et ce malgré sa volonté de rester fidèle à ses racines plusieurs fois décennales.

L'emblématique salon japonais aura tout de même permis à Square Enix de faire reparler de Dragon Quest XI via son Édition Ultime, qui après avoir fait le bonheur des joueurs plus ou moins nomades arrivera bientôt sur PS4 et Xbox One.

Mais surtout, l'occasion était trop belle de célébrer le cap des 6 millions d'exemplaires écoulés, ce qui fait de cet épisode multi-plateformes le troisième opus le plus vendu après Dragon Quest III, un jeu indétrônable dans le coeur des joueurs japonais, et Dragon Quest V.

Pour fêter ce chiffre et espérer le voir grossir encore un peu, Square Enix a dévoilé un... fourreau exclusif, destinés aux versions Switch et PS4, parce que la folie DraQue ne saurait connaître aucune limite. Les curieux pourront découvrir l'enveloppe cartonnée dans notre galerie d'images ci-dessous.

Si vous n'y avez pas encore goûté, rappelons que Dragon Quest XI S : Les Combattants de la Destinée Édition Ultime arrivera ENFIN sur PS4 et Xbox One le 4 décembre prochain.