Galaxy Tab S7 : Samsung monte en puissance avec sa nouvelle tablette haut de gamme

Alors que le télétravail se généralise, il devient plus que jamais stratégique de renforcer sa mobilité, tout en profitant d'un matériel infaillible, transportable, et qui répond à toutes les exigences de votre vie débordante d'activité.

Heureusement, vous allez pouvoir exprimer tout votre potentiel avec les toutes nouvelles tablettes Samsung Galaxy Tab S7 et S7+, à partir de 719 €. Fidèle alliée de vos déplacements professionnels et personnels, ce véritable concentré de technologie a été pensé pour s'adapter au mieux à chaque situation, pour vous faciliter la vie au quotidien.

Équipées d'un processeur ultrapuissant, les Samsung Galaxy Tab S7 et S7+ vous permettent de reproduire un véritable environnement de travail directement chez vous, grâce à ses incroyables performances. Profitez du modèle 11 pouces et de son écran LCD LTPS, une technologie unique basse température qui vous assure un confort de travail constant tout au long de la journée, ou craquez pour le modèle 12,4 pouces et équipé des dernières innovations exclusives de Samsung, comme son écran Super AMOLED qui permet d'afficher des images incroyables grâce à sa plage dynamique HDR10+.

Ne choisissez plus entre autonomie et performance

Jonglez avec facilité d'un environnement à l'autre avec les Samsung Galaxy Tab S7 et S7+ : sa batterie intelligente vous accompagnera toute la journée sans jamais vous lâcher ! Profitant de la charge rapide, elle se recharge en un éclair et vous permet de regarder jusqu'à quinze heures de vidéo en continu. De la réunion vidéo en passant par la série du soir pour se détendre avant un repos bien mérité, votre tablette deviendra le compagnon idéal à tout moment de la journée.

Profitez de tous vos contenus favoris à la vitesse de l'éclair : déjà parée pour le futur, les Samsung Galaxy Tab S7 et S7+ profitent déjà d'une connexion 5G plus rapide que jamais, pour télécharger rapidement vos documents essentiels, mais aussi profiter de vidéos en haute définition sans le moindre ralentissement. Parce que vous n'avez pas à choisir entre autonomie et performance, votre tablette n'est pas prête au moindre compromis.

Une facilité d'utilisation hors du commun

Les Samsung Galaxy Tab S7 et S7+ deviendront vite indispensables à tous les professionnels, quelles que soient leurs exigences : grâce à la synchronisation des Samsung Notes, basculez naturellement de votre smartphone à votre tablette pour ne jamais perdre le fil de votre réflexion. En plus, vous pouvez facilement partager et annoter vos fichiers vers les formats Microsoft Office, pour ne jamais laisser filer la moindre idée.

Les utilisateurs les plus créatifs bénéficieront quant à eux d'une tablette aux performances incroyables, qui subliment la moindre de vos créations. Découvrez toute la facilité d'utilisation du S Pen, et laissez parler votre créativité avec le logiciel Clip Studio Paint, un véritable studio miniature qui s'offre gratuitement à vous pendant 6 mois pour l'achat d'une Samsung Galaxy Tab S7 ou S7+. Laissez parler l'artiste qui sommeille en vous.

Et pour ceux qui préfèrent le confort d'un clavier, expérimentez le confort sans égal du Book cover Keyboard. Équipée d'une charnière libre, ce clavier ultra-transportable s'adapte à toutes les situations, et vous permet de toujours trouver l'angle parfait grâce à son inclinaison jusqu'à 165 degrés. Quel que soit votre environnement, votre tablette se plie littéralement à vos exigences.

Le meilleur de la photo et de la vidéo dans 400 g

Compagnon privilégié de votre quotidien, votre Samsung Galaxy Tab S7 et S7+ deviendra aussi le meilleur allié de vos vacances. Immortalisez vos plus beaux moments grâce à son appareil photo ultra grand angle de 13 mégapixels, et enregistrez des vidéos 4K incroyables ! Profitant des technologies de pointes comme le Night Hyperlapse et l'Optimisateur de scène, immortalisez dans la plus belle des résolutions vos souvenirs de vacances, en famille ou en amoureux.

Le processeur le plus rapide des Galaxy Tab

Les Samsung Galaxy Tab S7 et S7+ sont également les meilleurs supports pour tous les joueurs, grâce à ses performances dignes des meilleures machines. Équipée d'un processeur ultra-rapide, votre tablette ne souffrira d'aucune latence, et supporte déjà les dernières nouveautés jeu vidéo, pour ne plus avoir à choisir.

Xbox Game Pass aussi disponible sur les Galaxy Tab !

Grâce à l'application Xbox Game Pass Ultimate de Microsoft, vous pourrez accéder au meilleur du divertissement vidéoludique, avec plus d'une centaine de hits disponibles. Grâce à une manette compatible pour faire de votre tablette un compagnon de jeu idéal et passe-partout.

Alors n'hésitez plus : commandez dès aujourd'hui votre Samsung Galaxy Tab S7 ou S7+, et faites votre choix parmi trois coloris fins et racés : Mystic Black, Mystic Silver ou Mystic Bronze. Disponible en versions 128 Go et 256 Go, faites le choix de la performance et du design, et boostez en plus votre mémoire grâce à son port microSD, pour des possibilités infinies.

