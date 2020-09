FRENCH DAYS : Un téléviseur 58" 4K UHD à prix d'exception chez Cdiscount

Votre écran commence à accuser le poids des années et vous songez sérieusement à passer à la vitesse supérieure, pour profiter de vos programmes, vos films, séries et jeux vidéo dans les meilleures conditions ? Cdiscount a le téléviseur qu'il vous faut, à un prix des plus intéressants !

Cet article est un contenu sponsorisé

La taille, ça compte, surtout quand on souhaite ne rien manquer de ce qui peut apparaître sur son récepteur. Avec sa diagonale de 58 pouces (soit 146 cm), pour une profondeur extra slim de 8 cm, le téléviseur LED Toshiba 58U2963DG au prix de 349,99 euros chez Cdiscount pendant les French Days n'a aucune chance d'échapper à votre attention, et il vous offre un visionnage plus que confortable. Il est grand temps de découvrir la magie d'une résolution 4K Ultra HD (3840 x 2160), qui vous sert sur un plateau l'excellence d'une image spectaculaire, quatre fois plus détaillée, claire et précise que celle d'un écran Full HD. A vous les matches de foot, les GP de Formule 1 et les films en qualité cinématographique ! Pour peu que vous ayez également une ambiance sonore digne de ce nom, et c'est le cinéma assuré à la maison !

Accéder à l'offre !

Grâce à la compatibilité avec les technologies HDR (High Dynamic Range), Dolby Vision et Hybrid Log-Gamma, cet écran d'exception affiche des couleurs éclatantes et profondes en toutes circonstances, avec une fluidité à toute épreuve. Vous ne souhaitez plus vous inquiéter de la luminosité ou du contraste ? Le Toshiba 58U2963DG s'occupe de tout, naturellement. Télévision, cinéma, jeux vidéo : les différents modes d'affichage prévus et dédiés à vos différents usages, quels qu'ils soient, en font le compagnon idéal de toutes vos expériences !

Clarté d'image impeccable

Le système audio embarqué, conçu par le célèbre constructeur Onkyo, n'est pas en reste. Les haut-parleurs en Down Firing, orientés vers le bas perpendiculairement à la dalle, permettent une diffusion du son étendue sans trahir l'esthétique du téléviseur. L'immersion est complète, le rendu des bruitages, dialogues, et musiques incroyablement riche et authentique. Et si vous passez par un ensemble Home Cinema, la fonction ARC vous laisse dans une autre dimension sans efforts.

Une connectique complète

Sa connectique est en effet complète et moderne sur le téléviseur LED Toshiba, puisqu'elle comprend trois entrées HDMI et deux ports USB 2.0. Ce qui fait que le Toshiba 58U2863DG peut accueillir absolument tous vos appareils (comme votre ordinateur personnel, votre box TV ou des consoles de jeux dernier cri) et toutes vos envies très facilement.

Simple d'utilisation, son interface se révélant sans fioriture et laissant profiter d'une navigation intuitive, qui peut par ailleurs s'accommoder de l'assistant vocal Amazon Alexa, vous donne accès, via ses connectivités Ethernet et Wi-Fi, à une navigation Internet immédiate ainsi qu'à des services aujourd'hui indispensables comme Netflix, Prime Vidéo ou YouTube. Enfin, si l'envie vous prend de montrer vos dernières photos et vidéos de vacances, vous pouvez activer la technologie Miracast et partager en deux temps trois mouvements l'affichage de votre laptop, smartphone ou tablette avec vos convives !

Autant dire qu'il ne faut pas hésiter une seconde : si vous souhaitez acquérir le meilleur de la high tech dans votre salon, et ce sans vous ruiner, l'offre de Cdiscount, qui vous fait économiser plus de 100 euros, mérite que vous vous y intéressiez !

Accéder à l'offre !