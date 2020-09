Baldur's Gate 3 : Larian décale ENCORE le début de l'Early Access

Année compliquée pour les belges de Larian Studios. Une fois encore, les parents de Divinity se sont fendus d'une note à l'attention des joueurs pour signifier qu'il ne faudrait pas compter sur Baldur's Gate III à la date prévue.

Vous me direz, on ne manque pas d'occupations ces derniers temps. Nénamoins, les rôlistes et connaisseurs des Royaumes Oubliés auront quand même la gorge nouée en apprenant que l'Early Access de Baldur's Gate III ne sera pas lancée le jeudi 30 septembre comme prévu.

Sous un nom de compte transformé en Baldur's Late - un peu d'humour ne fait pas de mal - les développeurs du Plat Pays, ont révélé sur Twitter

We have bad news, and good news. But first, the bad news! We're delaying to October 6, by a week. We'll be back later today with the romance & companionship update to pick you all up again. pic.twitter.com/j2NOEk4jAi - Baldur's Late (@larianstudios) September 23, 2020

C'est ça l'année 2020 !



Nous lançons une version de développement active, ce qui signifie que les choses peuvent bien se passer ou qu'elles peuvent mal tourner chaque fois que nous en compilons une nouvelle. Le développement vivant est différent du passage en Gold dans le sens où vous n'avez jamais vraiment de version Gold.



Notre principe directeur pour l'accès anticipé est qu'il n'y a pas de problème pour que subsistent quelques bugs mineurs ou quelques éléments qui manquent de polissage, tant qu'il offre une expérience de jeu amusante avec le moins de plantages possible.



Nous y sommes presque, mais nous avons eu quelques retards inattendus et avons encore des problèmes de stabilité que nous examinons. En raison des retards, nos traductions sont également plus tardives que prévu et nous voulons nous assurer que la localisation des langues annoncées en accès anticipé est suffisamment solide pour que nos fans internationaux puissent passer un bon moment.



Heureusement, une semaine de report (jusqu'au 6 octobre) est tout ce que nous nous attendons nécessiter pour vérifier la stabilité et la localisation.



Nous disons "attendons" car le jeu doit encore passer le "World Tester". Le World Tester est une sorte d'I.A. de super gamer qui parcourt le jeu à une vitesse incroyable, testant tout et le poussant dans ses derniers retranchements. Ce super-joueur joue actuellement, et les résultats semblent bons mais pas encore parfaits. Nous savons que si le super-joueur ne casse pas le jeu, il y a peu de chances que vous y parveniez. Non pas que nous pensons que vous n'essaierez pas !



À la suite de tous les tests en cours, nous avons maintenant la configuration minimale requise pour notre PC pour le jour 1, et vous pouvez les vérifier sur les pages de la boutique.



L'accès anticipé sera lancé le 6 octobre sur Stadia, Steam et GOG. Il le sera. Vraiment.



Avec l'amour de Larian.

Nous ne sommes évidemment plus à ça près, puisque l'on pensait retourner à Féérune en août. Il ne vaut pas voir cela d'un mauvais (tyrann)oeil. L'important, comme toujours, c'est qu'il arrive dans de bonnes conditions et pas en tant que sac à bugs que la communauté va détruire sans coup férir.

Baldur's Gate III est prévu sur PC et Google STADIA pour 2021.