No Man's Sky passe en version 3.0, et ça change TOUT (patch notes inside)

Tel un ennemi de Son Goku dans un manga/anime que vous devez connaître un minimum, No Man's Sky ne nous a toujours pas dévoilé sa "final form". Il semble que l'on se rapproche toujours davantage des promesses émises avant sa sortie, et peut-être même qu'on les dépasse avec la dernière update...

Hello Games tient bon la barre de son jeu d'exploration spatiale. Et comme prévu, une mise à jour énorme attend les joueurs de No Man's Sky. Et c'est peu de dire que la version 3.0 apporte un lot impressionnant de changements. L'univers du jeu gagne encore en densité avec un tas de nouveautés qui nous éloignent toujours plus du lancement chaotique et décrié en 2016.

Voici le patch notes complet de la mise à jour Origins, agrémenté de la bande-annonce et de nombreuses images dans notre galerie ci-dessous :

GÉNÉRATION DE PLANETES

De nouvelles planètes ont été créées dans la plupart des systèmes stellaires.

Les planètes peuvent désormais générer des terrains beaucoup plus variés, y compris des montagnes quatre fois plus grandes que tout ce qui était auparavant possible.

La génération de terrain pour les planètes existantes n'a pas été affectée et les bases de joueurs n'ont pas été réinitialisées.

RENDU DES PLANETES

Le rendu du terrain planétaire a été considérablement amélioré.

La diversité des couleurs planétaires a été considérablement augmentée.

La diversité d'éclairage planétaire a été considérablement augmentée.

Un grand nombre de nouvelles plantes, roches et autres objets ont été ajouté à chaque type de planète, doublant ainsi la diversité disponible.

De plus, les planètes brûlées ont une chance de devenir volcaniquement actives.

Les planètes luxuriantes ont également une chance de devenir des marais ou des marécages.

Chaque planète a une petite chance d'être infestée de croissances extraterrestres bizarres.

Ce changement de génération a été fait de telle manière qu'aucune planète existante ne verra son type fondamental ou son danger changé.

Les joueurs sur PC avec une qualité visuelle planétaire définie sur «Ultra» verront l'herbe et d'autres éléments décoratifs rendus sur de plus grandes distances.

Un certain nombre de problèmes qui pouvaient faire disparaître des plaques d'herbe et d'autres objets lorsqu'ils étaient proches du joueur ont été corrigés.

RENDU ATMOSPHÉRIQUE

La qualité visuelle des nuages a été considérablement améliorée.

Le motif des nuages ​​vus sur une planète depuis l'espace correspond désormais aux conditions environnementales de la planète.

Pendant les tempêtes, la couverture nuageuse augmente et s'assombrit.

Les niveaux de couverture nuageuse sont désormais générés de manière procédurale et varient d'une planète à l'autre.

Les niveaux de couverture nuagueuse varient désormais au fil du temps.

RENDU DES SYSTEMES SOLAIRES

Des étoiles supplémentaires ont été ajoutées à l'univers.

Certains systèmes ont maintenant des étoiles binaires. Il y a une chance rare pour un système d'avoir des systèmes ternaires.

FAUNE PLANÉTAIRE

Un grand nombre de nouvelles créatures hautement exotiques ont été ajoutées à l'univers.

Certains systèmes inconnus peuvent contenir des planètes peuplées de formes de vie cybernétiques rares.

La diversité des insectes et animaux volant a été augmentée.

Le comportement et les animations des créatures volantes ont été considérablement améliorés.

Les créatures volantes et nageuses peuvent désormais s'assembler.

La génération de créature a été réinitialisée. Cependant, les découvertes de créatures précédentes sont désormais notées dans la section «Éteint» de la page Découvertes.

De nouveaux produits de cuisine ont été ajoutés, reflétant la gamme de viandes nouvelles et d'autres ingrédients récoltés de manière durable rendus possibles par les nouveaux types de créatures.

MÉTÉO PLANÉTAIRE

De nouveaux événements météorologiques et autres événements atmosphériques ont été ajoutés.

Les planètes peuvent rencontrer des étoiles filantes et des pluies de météores. Les pluies de météores sont belles de loin, mais il est conseillé d'éviter de se tenir sur le site d'impact.

La foudre peut maintenant frapper pendant les tempêtes.

Il y a maintenant une chance infime que des tornades puissent se former pendant une tempête.

Certains mondes à températures extrêmes peuvent subir des tempêtes de feu, où la surface même de la planète peut s'enflammer.

Les planètes anormales peuvent maintenant connaître d'étranges événements gravitationnels.

Pendant les tempêtes, l'Exosuit peut désormais profiter des conditions extrêmes : les températures excessives peuvent être transformées pour améliorer l'efficacité du jetpack ; les températures glaciales empêchent la surchauffe du rayon d'extraction ; une radioactivité élevée augmente le rendement minier ; des gaz toxiques denses peuvent être recyclés pour une endurance supplémentaire.

BÂTIMENTS PLANÉTAIRES

Les planètes auparavant vides comprennent maintenant des lots de bâtiments abandonnés et/ou anciens.

De nouvelles archives planétaires colossales ont été ajoutées à la génération de bâtiments.

Les archives contiennent les archives historiques et littéraires des Gek, Korvax et Vy'keen.

Les archives abritent également un grand nombre de PNJ et de boutiques.

Les archives contiennent des stations de cartographie qui révèlent la présence de ruines antiques à proximité.

Des artefacts antiques précieux peuvent être échangés dans les archives. L'artefact présenté sera échangé contre un objet différent, et cet échange culturel sera récompensé.

LES VERS DE SABLE

Certaines planètes abritent désormais des vers colossaux. Attention où vous marchez !!!!

LES COMMERÇANTS

Les navires marchands atterrissent parfois à la surface de la planète.

Ces commerçants vendent une gamme de produits exotiques, y compris des modules de mise à niveau du marché noir.

Le ferrailleur trouvé non loin des stations spatiales échangera désormais le pugneum contre des objets de contrebande rares ou exotiques.

INTERFACE UTILISATEUR

L'interface du jeu a fait l'objet d'une refonte visuelle totale, y compris le flux de démarrage, tous les menus et écrans du jeu, et la visière d'analyse.

L'interface utilisateur de la station spatiale et du téléporteur de la base planétaire correspond désormais à l'interface utilisée sur l'anomalie spatiale.

L'interface du téléporteur affiche désormais de manière plus cohérente des captures d'écran de la base cible.

L'interface du téléporteur affiche désormais des informations sur le système ou la planète de destination, comme la météo ou l'économie du système.

La page Découvertes affiche désormais plus d'informations sur l'emplacement des créatures. Par exemple, les informations de localisation et les heures actives de la journée sont désormais répertoriées.

La page Découvertes permet désormais de filtrer les systèmes stellaires en fonction des habitants ou de la classe solaire.

Les systèmes peuvent maintenant être masqués dans la liste des systèmes découverts.

La vue système/planète de la page Découvertes affiche désormais des informations plus précises sur les bases de joueurs.

Un guide d'information local a été ajouté au journal de mission. Ce guide affiche des informations détaillées sur votre planète ou système stellaire actuel, ainsi que le suivi de la progression de vos découvertes.

Les marqueurs de base planétaire affichent désormais le nom de la base.

La suppression d'une base de l'ordinateur de base comporte désormais un message d'avertissement pour éviter toute suppression accidentelle.

Un certain nombre d'endroits dans lesquels l'interface utilisateur ne respectait pas la désactivation de la pression prolongée ont été corrigés.

Correction d'un certain nombre de problèmes visuels avec l'affichage des informations sur la carte de la Galaxie.

Le nombre d'articles dans une pile d'inventaire est maintenant affiché dans l'en-tête contextuel.

Une lecture de profondeur a été ajoutée au HUD du joueur sous l'eau.

MODE PHOTO

De nouveaux filtres de mode photo ont été ajoutés.

Les contrôles sur le brouillard et la densité des nuages du mode photo ​​ont été corrigés et améliorés.

Les contrôles sur les vignettes du mode photo ont été corrigés.

Le contrôle du mode photo sur FOV a été corrigé et amélioré.

Le contrôle de la profondeur de champ du mode photo a été amélioré, avec des commandes séparées pour la profondeur focale et la distance.

Le mode photo capture désormais avec précision les conditions orageuses.

Les missions photo du tableau des missions offrent désormais plus d'aide pour localiser une planète appropriée pour prendre une photo.

ARTISANAT ET OBJETS

Un certain nombre de produits d'artisanat moins utilisés ont été retirés du jeu.

Un plus petit nombre de nouveaux produits d'artisanat ont été ajoutés pour les remplacer.

Le nombre de produits de survie spécialisés a été réduit. La taille de la pile des produits de survie restants a été augmentée.

La taille de la pile pour le verre a été augmentée.

Une gamme de nouveaux objets enfouis a été ajoutée aux planètes. Ceux-ci peuvent être trouvés et traités pour révéler une gamme de nouveaux objets exotiques et intéressants.

Correction d'un certain nombre de problèmes avec les éléments qui se trouvaient au mauvais endroit dans le catalogue.

MISES À NIVEAU MULTI-OUTIL

Les multi-outils peuvent désormais être mis à niveau chez le marchand de technologies multi-outils à bord de la plupart des stations spatiales.

De nouveaux emplacements d'inventaire peuvent être ajoutés, jusqu'à une taille maximale pour la classe actuelle. Ces emplacements coûtent un grand nombre d'unités.

La classe Multi-Outil peut également être mise à niveau pour une quantité importante de nanites.

Les emplacements d'extension multi-outil permettent l'ajout d'un emplacement d'inventaire gratuitement. Trouvez ces circuits de mise à niveau tout en explorant les planètes.

INTERFÉRENCE DU PORTAIL

L'interférence du portail pour les portails conventionnels a été supprimée. Les joueurs peuvent explorer librement.

Après avoir traversé un portail, le portail de retour restera actif jusqu'à ce que vous quittiez la planète. Votre ancien système est ajouté à la liste des destinations disponibles sur le téléporteur de la station spatiale.

AUTRES CORRECTIONS

Amélioration de la manipulation de la caméra à la troisième personne sur les pentes, pour éviter que la caméra ne reste coincée dans l'herbe.

Gigue du joueur réduite en vue à la troisième personne.

Amélioration des performances de la caméra de suivi automatique à la troisième personne lors de la montée et de la descente de pentes raides, de sorte que la caméra tente de s'ajuster à l'angle de la pente.

Réduction de la force du centrage automatique sur la caméra en chute.

Le système commercial a été rééquilibré, de sorte que l'économie sera moins affectée par la vente de masse d'articles non spécialisés.

Les cargos joueurs fournissent désormais automatiquement de l'énergie à toutes les pièces de base placées à leur bord.

Correction d'un problème qui empêchait le bonus de vitesse d'extraction d'augmenter réellement la vitesse du laser.

Correction d'un problème sur l'écran des participants du Nexus qui faisait que le nom du joueur était vide s'il n'était pas à bord de l'anomalie spatiale.

Ajout de rendements décroissants aux extracteurs de ressources, de sorte qu'après avoir construit un grand nombre d'extracteurs en un seul endroit, la quantité extraite par chaque nouvel extracteur est légèrement inférieure.

Correction d'un problème qui faisait que l'écran de sélection de mode était invisible dans les résolutions ultra larges.

Correction d'un problème qui faisait que le casque Eye of the Korvax était noir.

Correction d'un problème qui empêchait les marqueurs placés sur les cargos écrasés de se dégager.

Correction d'un problème qui faisait que l'éclairage des enfants d'hélios était exagéré.

Correction d'un problème qui permettait aux joueurs de supprimer une salle de stockage de cargo tout en se tenant à l'intérieur.

Correction d'un certain nombre de problèmes avec les pièces de construction de base qui semblaient incorrectes lorsqu'elles étaient vues à distance.

Correction d'un problème qui faisait que l'éclairage à l'intérieur des grandes pièces cylindriques était trop brillant.

Correction d'un problème qui faisait apparaître le texte «% EXOTIC%» dans certaines descriptions de missions Nexus.

Correction d'un problème qui empêchait certains vaisseaux abandonnés d'être revendiqués, même s'il n'y avait pas de PNJ avec eux.

Correction d'un problème qui faisait que des créatures mortes s'intégraient dans le terrain.

Correction d'un problème qui faisait que la foudre était exagérée sur certains accessoires rares.

Correction d'un problème qui faisait que les accessoires sous-marins semblaient trop brillants.

Correction d'un problème qui faisait que l'effet d'impact du laser minier restait actif pour toujours.

Correction d'un problème qui empêchait certaines missions basées sur le temps de démarrer correctement.

Correction d'un problème qui faisait apparaître certains éléments de l'interface utilisateur de la mission pendant la déformation.

Correction d'un bloqueur de mission qui pouvait se produire lors de l'attribution d'un produit et d'une recette technologique en même temps.

Correction d'un certain nombre d'erreurs d'interface pouvant survenir pendant le processus de mise à niveau d'un inventaire.

Correction d'un problème qui faisait apparaître un avertissement de transfert d'inventaire à des moments inappropriés.

Correction d'un problème en raison duquel le raffineur portable manquait son audio.

Correction d'un problème qui pouvait empêcher les marqueurs de mission de se placer correctement lorsque le joueur était dans un système abandonné.

Correction d'un certain nombre de problèmes qui pouvaient amener les missions Nexus à marquer le mauvais système.

Correction d'un certain nombre d'occasions où les Geks étaient appelés «ça» plutôt que «ils».

Correction d'un problème de texte qui pouvait survenir en quittant un magasin de technologie.

Correction d'un problème où les pilotes PNJ n'avaient pas leur nom au-dessus de leur boîte vocale.

Correction d'un problème où les joueurs recevaient toujours le statut de Gek pour certaines interactions, même si l'interaction n'impliquait pas le Gek.

Correction d'un problème où les missions d'exploration Nexus envoyaient des joueurs sur des planètes sans beaucoup de créatures.

Correction d'un problème en raison duquel la description de la rareté des créatures dans le menu Découvertes était incorrecte.

Correction d'un problème qui faisait que la description de la flore et de la faune d'une planète était incorrecte, par exemple en disant qu'il y avait une faune abondante alors qu'il n'y en avait pas.

Les planètes ne seront plus qualifiées de «paradis» si elles ont des conditions environnementales hostiles.

Correction d'un problème qui faisait apparaître des personnalisations de pistes de vaisseaux sur les vaisseaux d'autres joueurs.

Correction d'un bloqueur de mission qui pouvait se produire lors de l'extraction de cadmium pour le Soul Engine.

Correction d'un certain nombre de problèmes liés à l'utilisation de la superposition Steam en VR.

Correction d'un problème qui empêchait le mode d'aplatissement du manipulateur de terrain de se synchroniser en multijoueur.

Correction d'un problème en raison duquel les frégates d'exploration affichaient des informations incorrectes lorsqu'elles étaient visualisées via le viseur d'analyse.

Bienvenue en 2030. Oui, cela vous a pris dix ans pour tout lire. Du coup, nous vous redirigeons vers la dernière mise à j... Je plaisante, tout va bien, nous sommes toujours dans cette merveilleuse année 2020.

No Man's Sky est disponible sur PC, PS4 et Xbox One.