Mike Morhaime, co-fondateur de Blizzard, ouvre Dreamhaven, une nouvelle société d'édition

Il avait quitté son poste de président de Blizzard en 2018, et, après un temps comme consultant, la société elle-même en avril 2019. Mike Morhaime n'a pas tiré un trait sur le Jeu Vidéo, la preuve avec la création d'une nouvelle structure pour laquelle oeuvrent deux nouveaux studios.

Pas question de rester sur la touche d'une industrie a laquelle il a contribué pendant plusieurs décennies. Mike Morhaime a annoncé ce mercredi 23 septembre 2020 la création de Dreamhaven, nouvel éditeur dont il est le PDG.

Je suis ravi de faire équipe avec des personnes aussi talentueuses qui se soucient profondément des jeux et de leurs communautés. J'ai toujours cru que les jeux avaient le pouvoir de rassembler les gens indépendamment de leurs origines ou des frontières. Avec Dreamhaven, nous sommes impatients de créer et de partager de nouvelles expériences avec les joueurs du monde entier.

Située à Irvine, Californie, comme Blizzard, la société comprend des vétérans de la boîte à Warcraft et a déjà deux studios sous sa coupe. Le premier, Moonshot, est dirigé par Jason Chayes et Ben Thompson (Hearthstone) ainsi que Dustin Browder (StarCraft II, Command & Conquer). Le second répond au nom de Secret Door, à la tête duquel on trouve Chris Sigaty (Hearthstone, StarCraft II), Alan Dabiri (Warcraft III, Heroes of the Storm) et Eric Dodds (World of Warcraft, StarCraft II). Chaque entité travaillera sur son propre projet. Aucun autre détail n'a été donné et ça recrute sec.

Cela beaucoup de monde qui a traîné ses guêtres chez Blizzard dans ce havre de rêve, et l'assurance d'une "franche camaraderie" entre développeurs et éditeur. On souhaite à Dreamhaven, et donc aux joueurs, un avenir radieux.