🔥 FRENCH DAYS : Le Galaxy S20 à prix cassé sur la boutique Samsung

Les French Days sont de retour ! Du 25 au 28 septembre, profitez de prix complètement fous chez Samsung, et offrez-vous le meilleur smartphone du marché. La rentrée commence vraiment bien avec Samsung !

Cet article est un contenu sponsorisé

Avec les French Days, c'est le moment de profiter de prix imbattables pour s'offrir à petit prix le smartphone de votre choix parmi le Galaxy S20, le Galaxy S20+ ou le Galaxy S20 Ultra, déjà prêts pour la 5G ! Avec la nouvelle gamme de smartphones signée Samsung, entrez dans une toute nouvelle ère, avec ses photos ultra nettes, ses vidéos profitant d'une incroyable résolution 8K, et d'un zoom renversant, qui permet un grossissement jusqu'à 100 fois grâce à sa technologie exclusive Space Zoom.

Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra

Disponible en quatre coloris : Cosmic Gray, Cloud Blue, Cloud Pink ou Cloud White, la gamme Galaxy S20 s'adapte à tous les looks, et à tous les moments de la journée grâce à son mode nuit, qui vous garantit une qualité d'image époustouflante... jusqu'au bout de la nuit, sans flou ni bruit.

Des économies de folie

Profitez des offres incroyables avec les French Days Samsung, et économisez jusqu'à 430 euros sur votre nouveau smartphone Galaxy S20, S20+ ou S20 Ultra avec la reprise de votre ancien appareil. Facilitez-vous la vie en choisissant un paiement mensuel tout en douceur, et plongez dans la nouvelle génération à partir de 37,88 euros par mois seulement.

Pas besoin de s'engager avec Samsung, puisque tous les smartphones de la gamme Galaxy S20 sont également disponibles à la location. L'essayer, c'est l'adopter : une fois pris en main, vous ne pourrez plus vous en passer, et profitez pleinement de ses fonctionnalités nouvelle génération : avec le Galaxy S20, plus besoin de choisir entre photo et vidéo, puisqu'il vous suffit désormais de faire "pause" sur votre vidéo 8K pour en extraire une image parfaite, profitant d'une résolution exceptionnelle.

Le meilleur smartphone pour la 5G

Disponible en version 128 Go et 512 Go, la gamme Samsung Galaxy S20 profite d'une capacité de stockage quasi-infinie. Fini le tri à l'approche de la saturation : désormais, vous avez de la place pour plus de 750.000 clichés. Et pour ceux qui en veulent toujours plus, le port pour carte microSD vous assure 1 To de stockage supplémentaire.

Grâce à l'Action Cam, les Samsung Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra immortaliseront les moments les plus intenses de votre journée, en rendant vos vidéos toujours plus stables avec son capteur intelligent, digne des meilleures caméras réservées aux sports extrêmes.

Déjà équipés pour profiter pleinement de l'arrivée révolutionnaire de la 5G, les smartphones Samsung vous permettent de profiter de vos séries Netflix favorites où que vous soyez avec une capacité de téléchargement plus rapide que jamais. Et grâce à sa nouvelle batterie intelligente, plus besoin de se demander si vous arriverez au bout de l'épisode suivant.

Il n'y a plus à hésiter : profitez des French Days pour faire d'incroyables économies et entrer de plain-pied dans le futur de la téléphonie en vous offrant le Samsung S20, S20+ ou S20 Ultra au meilleur prix !

130€ de remise immédiate sur la gamme Galaxy S20

Du 25 au 28 septembre 2020 inclus, bénéficiez de 130€ de remise immédiate pour tout achat d'un Galaxy S20, S20+ ou S20 Ultra 5G (tous modèles, tous coloris). Dans la limite des stocks disponibles.

Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra