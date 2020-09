PS5 : Des Youtubeurs japonais vont bientôt l'essayer

La sortie de la PS5, c'est dans moins de deux mois. Privée de salons physiques, la console Next-Gen de Sony songe à d'autres solutions pour se montrer. Et quand on ne fait pas appel à Geoff Keighley, on passe par les créateurs de contenus vidéos populaires.

C'est au Japon que cela va commencer - sauf changement de plan. "Cela" s'intitule Try! PlayStation 5, festival durant lequel des vidéastes YouTube du Japon vont, sur leurs chaînes respectives, diffuser des séquences de leur première prise en mains de la PS5.

Il faudra donc être connecté et devant son écran le dimanche 4 octobre 2020 à 11h heure de Paris, à la fin d'une YouTube Gaming Week débutant ce jeudi 24 septembre (13h heure française) avec l'ouverture du Tokyo Game Show.

Les YouTubeurs qui auront le privilège d'essayer la PS5 sont au nombre de 12 pour le moment. Il sera intéressant de voir, en plus de leur avis sur la console, les jeux et expériences qui leur seront proposés. Et de savoir qui, dans notre beau pays, pourra aussi mettre le grappin dessus en avance.

La PS5 sera disponible le 19 novembre prochain chez nous.

[Via]