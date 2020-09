PS4 : Death Come True repousse sa sortie à une date indéterminée

Déjà disponible depuis cet été sur PC, iOS, Android et Nintendo Switch, la dernière folie de Kazutaka Kodaka avait programmé son arrivée sur PS4 pour le milieu du mois d'octobre. Malheureusement, les délais ne vont pas être tenus.

C'est ainsi, Death Come True ne sortira pas sur PS4 le 15 octobre prochain comme prévu initialement. Les développeurs ont partagé la nouvelle de ce report inopiné sur Twitter :

Update: Death Come True PS4 version (planned release 10/15)



Due to an issue flagged up requiring a fix after passing the SIE QA test, we are postponing the release. We offer our heartfelt apologies to everyone. We will provide an update when a new release date is confirmed. https://t.co/lypa4KRpkW