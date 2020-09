Serious Sam 4 fait toute une histoire de sa sortie en vidéo

Le FPS de Croteam que l'on avait découvert sous le nom de Planet Badass avant un assagissement numéroté n'a plus le temps. Dans quelques jours, il sera de sortie. Et il faut donc la préparer avec une bande-annonce de lancement.

Serious Sam 4 arrivant ce jeudi 24 septembre sur PC et Google STADIA, ses développeurs croates et son éditeur, Devolver Digital, ont décidé de donner aux fans ce qu'ils attendaient sûrement plus que tout au monde : les raisons qui amènent le très sérieux Sam Stone à reprendre les armes pour trouer la peau d'aliens pas très futés mais nombreux et costauds.

Donc oui, il y aura une histoire, prétexte au massacre, impliquant l'Arche de l'Alliance et le Graal si chers à Indiana Jones, avec un petit tour en Italie, près du Vésuve, histoire de.

L'humanité est assiégée alors que toute la force des hordes de Mental se répand surle monde, ravageant ce qui reste d'une civilisation brisée et vaincue. La dernière résistance restante à l'invasion est la Force de défense de la Terre dirigée par Sam «Serious» Stone et son escouade lourdement armée de commandos désaxés.

Croteam promet une préquelle de "haute puissance" présentant un arsenal jamais vu, pour un niveau de chaos intergalactique. Bref, la routine pour une série qui fêtera ses vingt ans d'existence l'année prochaine.