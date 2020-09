Immortals Fenyx Rising nous présente son monde ouvert et antique en détails

Au vu de vos nombreuses réactions suite à notre première prise en mains, c'est peu dire que le nouveau Breath of the Wild-like d'Ubisoft ne vous a pas laissé indifférents. Seul regret : la preview ne nous avait pas permis de profiter pleinement de son monde ouvert et insulaire, un oubli que nos confrères d'IGN ont eu la chance de combler.

À voir aussi : Michel Ancel : Le créateur de Rayman arrête le jeu vidéo ! Quid de BGE 2 et Wild ?

Comme nous le précisions alors, chacune des sept zones de cet univers polythéiste sera comme le veut la tradition centrée sur une divinité du panthéon local, et c'est donc avec la grâce d'un Stéfanos Plaza qu'Ubisoft nous invite aujourd'hui à faire le tour du propriétaire en compagnie de Scott Phillips et Thierry Dansereau, respectivement réalisateur et directeur artistique du jeu.

Hermès, la zone des roches abruptes servira de point de départ et de tutoriel à l'aventure de Fenyx, alors que notre héros (ou héroïne) se retrouve échoué sur la plage

abruptes servira de point de départ et de tutoriel à l'aventure de Fenyx, alors que notre héros (ou héroïne) se retrouve échoué sur la plage Aphrodite, la vallée de l'éternel printemps jouera le rôle de hub central, car c'est ici que ce trouve le Hall des Dieux, qui permet à Fenyx de gagner en puissance et en compétences

jouera le rôle de hub central, car c'est ici que ce trouve le Hall des Dieux, qui permet à Fenyx de gagner en puissance et en compétences Arès, l'antre de la guerre est une zone rougeoyante à cause du sang versé par le dieu de la guerre, et abrite une forteresse inspirée de la Macédoine chère aux gastronomes

est une zone rougeoyante à cause du sang versé par le dieu de la guerre, et abrite une forteresse inspirée de la Macédoine chère aux gastronomes Athena, le jardin de Kleos est décrite par les intéressés comme l'environnement "le plus grec", grâce à ses temples à colonnades et ses oliviers

est décrite par les intéressés comme l'environnement "le plus grec", grâce à ses temples à colonnades et ses oliviers Hephaistos et sa forge regorgent de ressources minérales, c'est aussi le lieu où sont créés les Automatons, de mystérieuses créatures qui donnent à cette contré un parfum de modernité antique

regorgent de ressources minérales, c'est aussi le lieu où sont créés les Automatons, de mystérieuses créatures qui donnent à cette contré un parfum de modernité antique Zeus et son pic du roi matérialisent l'ascension vers la fin du jeu, et nous promet une phase d'escalade épique

matérialisent l'ascension vers la fin du jeu, et nous promet une phase d'escalade épique Enfin, Typhon et les portes de Tartaros, placées au centre de la world map (tiens donc) prennent la forme d'un volcan en éveil, objectif ultime de votre périple

Si vous n'avez pas peur de voler de vos propres ailes, rappelons qu'Immortals : Fenyx Rising, sortira le 3 décembre 2020 sur Google Stadia, PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S.