La BlizzConline se tiendra en février 2021

Dans l'incertitude à cause de la pandémie toujours en cours et qui, on l'espère, vous fait porter votre masque correctement et vous laver les mains au moins une trentaine de fois par jour, Blizzard avait préféré laisser sa convention de côté pour cette année. La prochaine édition, déclarée virtuelle début août, vient de préciser l'ouverture de ses portes.

Première chose à savoir : il faudra appeler cette réunion en ligne BlizzConline. Une contraction intelligente qui permet de donner toutes les informations sur l'événement sans noeud au cerveau. Bravo. La nouvelle du jour, elle, c'est qu'on sait quand ce nouveau moment privilégié se tiendra.

📢 BlizzConline is set to take place February 19-20, 2021!



There's lots of planning left to do, but we wanted to provide an early heads-up on how you can take part in the online festivities! 🎉



Check out the blog for more details on the fun! 👀



🔍 https://t.co/fY1x6SBMZm pic.twitter.com/QNev7OiGFX