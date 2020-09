Super Mario 64 porté sur... PS2, Dreamcast et PS Vita, les vidéos

Grâce à la rétro-ingénierie effectuée par des développeurs amateurs sur le code source de Super Mario 64, une version du jeu cultissime de la Nintendo 64 tourne désormais nativement sur PC. Et si certains s'attèlent à améliorer cette version PC, d'autres se sont donnés pour mission de porter le jeu sur d'autres plates-formes.

Les sites Nintendo Life et Kotaku rapportent que plusieurs développeurs ont entrepris de développer des portages PS2, Dreamcast et PS Vita de Super Mario 64. Et comme pour le portage PC, il n'est pas question de faire tourner la version Nintendo 64 à l'aide d'un émulateur, comme le fait paradoxalement Nintendo avec la version de Super Mario 64 proposée dans Super Mario 3D All-Stars, mais de créer des versions tournant nativement sur ces consoles.

À l'heure où sont écrites ces lignes, ces trois projets sont d'ores et déjà jouables du début jusqu'à la fin. Et les choses sont d'autant plus impressionnantes que ces portages ont été réalisés très rapidement : moins d'une semaine pour la version Dreamcast et environ 20 jours pour la version PS Vita.

Mais comme le montrent les vidéos de ces différents portages disponibles ci-dessus, les trois versions sont actuellement à différents niveaux d'avancement. La version Dreamcast n'a par exemple pas encore de son (et différents bugs liés aux graphismes) tandis qu'il reste de nombreux problèmes de textures à régler sur la version PS2. La version PS Vita est clairement la plus avancée (malgré des problèmes ici aussi liés aux graphismes) et bénéficie déjà d'un framerate stable de 30 images par seconde. Les 60 fps sont visés par les développeurs mais font actuellement planter le jeu.

Mais vu le rythme où vont les choses, il ne faudra certainement pas attendre longtemps avant que des versions complètes et stables du célèbre jeu de plates-formes 3D tournent sur les consoles de Sony et SEGA.

