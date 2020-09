Michel Ancel présente son sanctuaire et en dit plus sur WiLD, un projet désormais next-gen

Ayé Michel Ancel comme promis récemment à l'annonce de sa sortie du jeu vidéo, par la grande porte écologique, vient de poster sur Instagram une toute première vidéo de ce fameux "sanctuaire" animalier qui le tenait tant à coeur. Et en dit plus sur WiLD, un projet qui n'est pas abandonné, et qui a basculé sur "next-gen"...

Et c'est accompagné d'une musique made in Christophe Héral, LE musicien d'Ubisoft, que le créateur de Rayman nous dévoile ce fameux endroit idyllique pour que les animaux puissent évoluer en toute quiétude.

Voici ce que Michel Ancel en dit en commentaire à côté de sa courte vidéo :

Ceci est le sanctuaire ! Un océan paisible de nature sauvage et verdoyante. Aujourd'hui était le premier jour de ma nouvelle vie. Après plusieurs mois de préparation, le lieu a été acquis, les animaux ont déjà été relâchés et bien d'autres suivront. Il y a encore beaucoup à faire ici et je vais essayer de vous faire découvrir cet endroit et les actions que nous menons. Ce lieu va également s'ouvrir à l'éco-travail. Des personnes de tous horizons pourront vivre et travailler pendant quelques jours dans un environnement éco-responsable. Merci Christophe d'avoir mis ta touche poétique en ce lieu ! Bgemyth, cela vous est dédié.

Quant à WiLD... Voici donc ce qu'il répond à un internaute qui lui pose la question sur son devenir.

L'équipe y travaille dur. Wild est maintenant un titre de nouvelle génération. Le jeu est entre de bonnes mains: Céline Tellier (Prince Persia Sands of time, Rayman3, ...), Steven Ter Heide (Horizon Zero Dawn, killzone ...), Fabien Delpiano (Pix the cat, Rayman jungle run, .. .), Nicolas Gueroux (Paul, John Carter, la boussole d'or ...) et bien d'autres personnes formidables.

WiLD a donc basculé (logiquement, il faut bien le dire), sur la next-gen... Sachant que le titre était uniquement prévu sur PS4, peut-on penser qu'il sera développé seulement sur la PS5 ou bien la box Series X y aura également droit ? Difficile à dire pour le moment, mais gageons que nous en apprendrons plus prochainement, si toutes les étoiles sont alignées.

Et vous, l'attendez-vous à fond les ballons où êtes-vous sceptique sur ce concept ? Commentaires ci-dessous, tout ça. Merci de votre compréhension.