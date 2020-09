Xbox Games With Gold : Voici les jeux Xbox "gratuits" d'octobre 2020

Chaque mois, Microsoft donne la possibilité à ses abonnés Xbox Live Gold et Game Pass Ultimate de récupérer une poignée de jeux Xbox sans qu'ils aient à débourser quoi que ce soit. Voici ce qui les attend pour le mois d'octobre 2020.

À voir aussi : EA Play inclus dans le Xbox Game Pass dévoile sa date de sortie

Ce mois de septembre a été l'occasion pour les abonnés Xbox Live Gold de se prendre deux jeux Xbox One, un Xbox 360 et un dernier venu de la toute première génération de consoles de Microsoft : The Division, The Book of Unwritten Tales (à récupérer jusqu'au 15 octobre), De Blob 2 et Armed and Dangerous du 16 au 30 septembre. Il est venu le temps de songer à l'avenir.

De quoi les possesseurs d'une console de Microsoft vont-ils pouvoir se repaître durant le meilleur des mois ? Nous l'apprenons à l'instant, nous trouverons deux jeux Xbox One, un jeu Xbox 360 et un jeu Xbox première du nom.

Pour le mois d'octobre 2020, les jeux Xbox "gratuits" seront :

Slayaway Camp : Butcher's Cut (du 1er au 31 octobre)

Maid of Sker (du 16 octobre au 15 novembre)

Sphinx et la Malédicition de la Momie (du 1er au 15 octobre)

Costume Quest (du 16 au 31 octobre)

Êtes-vous satisfaits de cette sélection ? Dites-nous TOUT dans les commentaires ci-dessous !