PlayStation Plus : Les jeux PS4 "gratuits d'octobre 2020 se dévoilent

Tous les mois, Sony offre à ses abonnés PlayStation Plus un cadeau en remerciement de leur fidélité. Le constructeur donne l'opportunité de télécharger des jeux gratuitement. Voici ceux qui seront proposés sur PS4 pour le mois d'octobre 2020.

La rentrée s'est déroulée sous le signe du multijoueur, du Battle Royale plein de fourberie et des coups de satons dans la tronche. Ce sont en effet PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS et Street Fighter V qui avaient été gentiment offerts par la maison, à condition d'avoir souscrit à un abonnement PlayStation Plus. Pour octobre, on ne calme pas le jeu. Ca va speeder et saigner.

Alors trêve de bavardages, voici les jeux PS4 que les abonnés PlayStation Plus pourront aller télécharger gratuitement à partir du mardi 6 octobre et jusqu'au 2 novembre :

Vous voilà, cela vous intéresse, prêts à réceptionner deux jeux d'une valeur totale de 69,98 euros. Deux jeux aux ambiances très différentes, le premier vous plaçant derrière un volant dans des courses QUI TRACENT avec des gens qui vous interpellent TOP BIEN parce que YO, T'ES UN CAÏD DU BITUME, et le deuxième, signé Dontnod, vous mettant dans la peau d'un médecin devenu vampire malgré lui dans le Londres malade et malfamé du début du XXème siècle.

L'abonnement PlayStation Plus coûte 59,99 euros pour 12 mois, 24,99 euros pour 3 mois et 8,99 euros pour 1 mois.