Kingdom Hearts Melody of Memory : La tracklist dévoile quelques chansons de Disney

Alors que certains fans ne se sont pas encore remis de la fin matrixante de Kingdom Hearts III, la série s'offrira bientôt une pause musicale en forme de parenthèse, avec l'arrivée de Melody of Memory, qui entend profiter de l'autre moitié de ce qui reste tout de même un bien ambitieux crossover...

Car si l'influence de Nomura se fait ressentir à chaque instant, la présence de Mickey et ses amis les animaux permet à la saga de se mettre dans la poche les fans de Disney, ceux qui peuvent payer 30€ pour voir un film qu'ils connaissent pourtant déjà.

Et parce que les compositions des films d'animation du studio californien ont eu le temps de bercer plusieurs générations, le très musical Melody of Memory se fera le plaisir d'utiliser les quelques chansons ayant accompagné les aventures de Sora, comme l'illustre la première partie de la tracklist :

Check out some of the songs you'll experience in #KingdomHearts Melody of Memory, chosen from throughout the series! 🎵



With over 140 tracks in the game, we'll be revealing more soon!

Avec Under the Sea de La Petite Sirène ou encore l'inévitable Let it Go de La Reine des Neiges, Square Enix espère bien caresser les joueurs dans le sens du poil, sachant que les compositions et arrangements de Yoko Shimomura occuperont évidemment une place assez centrale dans la sélection de 140 morceaux.

Et avant que les mélomanes ne crient au scandale en constatant l'absence de Dearly Beloved, rappelons que cette première liste reste tout sauf exhaustive, hein.

Kingdom Hearts : Melody of Memory viendra nous libérer, nous délivrer le 13 novembre prochain sur PlayStation 4, Switch et Xbox One.