PS5 : Les premières exclus dévoilent leur taille, et c'est du LOURD

Si les joueurs ne manquent pas de se réjouir à chaque changement de génération, synonyme de titres toujours plus ambitieux (mais aussi toujours plus coûteux), il ne faudrait pas oublier que cette fuite en avant peut parfois peser sur les disques durs qui équipent nos machines, tout SSD qu'ils soient.

Parce qu'il faut toujours montrer ses gros muscles pour plaire à un public de fans enamourés, les deux géants de l'industrie vidéoludique se renvoient dos à dos chiffres et autres trouvailles sémantiques pour convaincre les plus rationnels de leur supériorité.

Mais malgré son disque dur SSD embarqué de 825 Go, la PlayStation 5 pourrait vite se retrouver pleine à craquer, comme l'attestent aujourd'hui les poids (pas plume) des deux grosses exclusivités de son lancement en fanfare. En effet, les fiches de Marvel's Spider Man : Miles Morales et Demon's Souls Remake annoncent la couleur, puisqu'ils occuperont respectivement 105 Go et 66 Go.

Rangez vos calculatrices : l'homme-araignée squattera à lui seul près de 13% de l'espace total de votre console flambant neuve. Histoire d'entretenir une certaine forme de suspens cher aux séries télévisées, Sackboy : A Big Adventure et Destruction AllStars n'ont pas encore annoncé la douloureuse, histoire de tous nous ménager.

Et n'oubliez pas : ce n'est qu'un début...