PS5 : Les améliorations du remaster de Marvel's Spider-Man précisées

Pendant plusieurs mois, l'existence d'une version remasterisée et destinée à la PS5 de Marvel's Spider-Man faisait l'objet de rumeurs. Cette dernière a été confirmée la semaine dernière par Sony. Et on sait désormais en quoi elle diffèrera du jeu original.

Sony et Insomniac Games ont récemment détaillé les améliorations dont bénéficiera la version PS5 de Marvel's Spider-Man. Le studio californien indique en premier lieu qu'ils ne se sont pas contentés d'une "simple hausse de résolution." Selon lui, une grande partie des assets du jeu ont été mis à jour, ce qui a pour effet de rendre plus beaux les modèles des personnages avec des peaux, yeux, cheveux et animations faciales améliorés. Insomniac précise à ce sujet que les joueurs pourront découvrir ici leur "Peter Parker next-gen."

Insomniac parle également de reflets gérés à l'aide du ray tracing, de l'ajout d'ombres ambiantes, d'un éclairage amélioré, d'un ombre de passants augmenté et d'une distance d'affichage des véhicules accrue. De plus, un "Mode Performance" visant les 60 fps et similaire à celui proposé dans Marvel's Spider-Man : Miles Morales sera également de la partie. Le studio de Sony précise au passage que cette version PS5 bénéficiera de temps de chargement quasi-instantanés, de l'audio 3D et qu'il utilisera les retours haptiques des gâchettes adaptives de la manette DualSense.

En ce qui concerne les bonus inclus dans cette remasterisation, Insomniac explique que cette version PS5 contiendra trois nouveaux costumes pour Spider-Man, de nouvelles fonctionnalités liées au mode Photo ainsi qu'une liste de Trophées séparées de celle de la version PS4. Cela signifie que les personnes qui ont déjà débloqué le Trophée Platine sur PS4 devront tout recommencer sur PS5.

Pour rappel, la version PS5 de Marvel's Spider-Man ne pourra pas être achetée par tous les possesseurs de la nouvelle console de Sony. En effet, seuls les acheteurs de la Marvel's Spider-Man : Miles Morales Ultimate Edition recevront cette version remasterisée du hit de la PS4 (sous la forme d'un code de téléchargement).

