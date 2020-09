Honor révèle le Hunter V700, son premier laptop gaming

Honor souhaite se lancer aussi dans le milieu du laptop gaming et a dévoilé le Hunter V700 qui n'est pour l'instant prévu que pour le marché chinois.

À voir aussi : TEST du Laptop Acer Predator Helios 300 : Un PC équilibré pour joueur

Le Hunter V700 se décline en plusieurs modèles différents, le plus haut de gamme embarquant un processeur Intel Core i7-10750H et une RTX 2060, un autre un i5-10300H et une carte graphique GTX 1660 Ti pour un prix un peu plus doux.

Le PC en lui même est équipé d'une dalle IPS de 16,1 pouces affichant une résolution de 1920 x 1080p avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz.

Les deux versions proposent de base 16 Go de RAM DDR4 mais il est possible aussi d'upgrader l'ensemble pour avoir 32 Go. Le constructeur chinois propose aussi deux options de stockage SSD, à 512 Go et 1 To et cela peu importe le modèle de laptop.

Pour rafraichir tout ça, Honor y a intégré un système de refroidissement baptisé "Wind Valley" une prise d'air en plus pour les ventilateurs 12 V. Selon les propres mots du constructeur, cela augmente le flux d'air de 40%.

Comme tout laptop gaming de 2020 qui se respecte, le clavier est compatible RGB pour pouvoir illuminer vos soirées et votre bureau (voir notre galerie). Les prix vont entre 7499 et 9999 yuans soit entre 941 euros et 1254 euros. Seule la Chine profite pour l'heure de ces PC.