Hades : Le dernier Supergiant Games est millionnaire

Ce jeudi 17 septembre, durant le Nintendo Direct Mini, on apprenait la disponibilité immédiate de Hades et sortie de l'Early Access lancée fin 2018. Il n'aura pas fallu longtemps avant que les premiers chiffres soient avancés. Et ils sont très bons.

À voir aussi : Supergiant dévoile son vinyle anniversaire, avec Bastion, Transistor, Pyre et Hades

Un peu moins de deux ans après avoir tenté sa première évasion sur l'Epic Games Store, un an après avoir retenté sur Steam, Zagreus, fils de la divinité chthonienne régnant sur les Enfers, est plus que jamais dans le coup. Supergiant Games a révélé sur Twitter comment se portait Hades au niveau des ventes. Et beaucoup aimeraient être dans sa situation.

Hades has now sold more than 1,000,000 copies.



700,000 of these were during our Early Access development. To all our Early Access players: Thank you so much. We designed Hades for Early Access, believing you could help us make a better game. That's just what you did. #HadesGame pic.twitter.com/ueuG4lDMz8