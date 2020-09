Cyberpunk 2077 : Une campagne raccourcie "à cause" des joueurs de The Witcher 3

Patrick K. Mill concepteur des quêtes sur Cyberpunk 2077 a expliqué en détail lors du dernier Night City Wire que le jeu serait plus court que The Witcher 3.

À voir aussi : Cyberpunk 2077 : Des microtransactions pour le mode multijoueur, CD Projekt

Il va falloir s'attendre à avoir une quête principale de Cyberpunk 2077 plus courte que celle de The Witcher 3. IGN a en effet extrait la partie intéressante sur le sujet lors du Night City Wire, et voici ce qui s'est dit durant l'event en question :

La différence entre une exécution complète et une histoire principale ... nous savons que l'histoire principale de Cyberpunk 2077 est légèrement plus courte que celle de The Witcher 3 car nous avons reçu de nombreuses plaintes concernant l'histoire principale de Witcher 3 qui est tout simplement trop longue.



En regardant les mesures, vous voyez un nombre incroyable de personnes qui ont joué à ce jeu très loin, mais n'ont jamais atteint la fin.



Nous voulons que vous voyiez l'histoire complète, donc nous avons raccourci l'histoire principale, mais nous avons beaucoup à faire. Et il y a beaucoup de choses à faire à côté. Et en termes de campagne à 100 %, je n'ai tout simplement pas de chiffre à vous donner.

Le but étant donc de pouvoir donner l'opportunité au plus grand nombre de découvrir la fin du jeu. Avec cette fois des quêtes secondaires plus longues pour contrebalancer l'histoire principale raccourcie.

Pour mémoire Cyberpunk 2077 est prévu pour le 19 novembre sur PC, PS4 et Xbox One.