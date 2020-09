PS5 : Sony s'excuse et annonce plus de consoles en précommande d'ici peu

Tout comme Poufy et quelques autres bourgeois qui ont pu précommandé la PS5 in extremis au moment où elle se sont officiellement ouvertes, ce fut un peu la croix et la bannière pour avoir droit à ce Graal ludo-numérique, tant la production semble avoir été faible. Mais Sony annonce désormais que ceci ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir...

À voir aussi : PS5 : L'ancien responsable du marketing Xbox tacle Sony et ses contradictions

En effet, c'est via un tweet dont le compte officiel PlayStation a le secret, que le Mea Culpa de la firme japonaise, a été fait ce soir, concernant le relatif "bazar" des précommandes de PS5.

Let's be honest: PS5 preorders could have been a lot smoother. We truly apologize for that.



Over the next few days, we will release more PS5 consoles for preorder - retailers will share more details.



And more PS5s will be available through the end of the year. pic.twitter.com/h1TaGsGBun