La montre connectée Samsung Galaxy Watch3 se dévoile

Parce que chaque seconde compte, faire le choix d'une montre connectée s'avère plus indispensable que jamais : avec la nouvelle Samsung Galaxy Watch3, vous êtes sûr de faire le bon choix, celui d'une montre multifonctions au look intemporel.

Cet article est un contenu sponsorisé

Avec la Galaxy Watch3, profitez d'un concentré de technologie à votre poignet, et naviguez facilement à travers toutes vos applications d'une simple pression du doigt. Disponible en version 4G pour profiter librement d'Internet dans les meilleures conditions ou en Bluetooth reliée à votre smartphone, cette nouvelle montre joue la carte de la discrétion avec son poids encore réduit.

Un véritable concentré de technologie

Choisir une Galaxy Watch3, c'est s'offrir la puissance d'un smartphone dernier cri au poignet : à chaque message reçu, votre montre affiche automatiquement l'historique de vos conversations et vos photos, afin de ne jamais perdre le fil de vos échanges. Intelligente et efficace, elle vous suggère des réponses rapides, pour ne jamais perdre une minute. Et pour apporter un peu de fun à vos échanges, profitez des stickers Bitmoji personnalisés pour dynamiser vos messages et surprendre vos amis.

Quelque soit votre style, vous trouverez forcément la Galaxy Watch3 qui vous correspond, grâce à ses nombreux modèles qui jouent la carte de l'élégance : choisissez votre bracelet cuir haut de gamme parmi les modèles Mystic Black, Mystic Silver et Mystic Bronze pour souligner votre look, et profitez d'un cadran disponible en 41 ou 45 millimètres. Rendez ainsi votre Galaxy Watch3 unique, comme vous.

La personnalisation ne s'arrête pas là, puisque vous pourrez choisir entre une quarantaine de cadrans, et ainsi mettre en avant vos applications préférées. Le choix ne sera pas facile, car les possibilités semblent infinies : entre l'affichage de votre rythme cardiaque, la météo disponible en temps réel ou un podomètre personnalisé, il y en a pour tous les goûts, et tous les styles de vie. Gardez le rythme grâce à son algorithme avancé qui vous permettra de rester en forme et d'améliorer vos performances, en recevant directement sur votre smartphone vos performances analysées.

Le compagnon de tous les instants

Encore mieux : la Galaxy Watch3 sera le compagnon idéal de vos nuits. Samsung s'est associé à la National Sleep Foundation pour mesurer vos cycles de sommeil, et vous aider à les comprendre grâce à un score et à des conseils personnalisés afin de mieux vous reposer. En journée, la remise en forme continue grâce à un programme sur-mesure d'entraînements qui s'adapte à votre vie bien remplie. Le plus dur ? Faire son choix parmi un catalogue de plus de 120 séquences !

La montre connectée Galaxy Watch3 sera votre meilleure alliée lors de vos séances de remise en forme : ouvrez l'application Spotify, et profitez automatiquement de vos playlists favorites. Et pour un son hors du commun, pensez aux Galaxy Buds Live pour leur immersion totale.

Alors n'hésitez plus et trouvez dès aujourd'hui la Galaxy Watch3 faite pour vous : disponible à partir de 429€, profitez en plus d'un paiement en trois ou quatre fois sans frais.

