Xbox Series X & S : Précommande des consoles ouverte à la Fnac

Avec la Microsoft, soyez les premiers à entrer de plain-pied dans la next-gen ! Avec la Xbox Series X et la Xbox Series S disponibles dès aujourd'hui à la Fnac, profitez des consoles les plus puissantes du marchés, et vivez le jeu vidéo comme jamais.

Cet article est un contenu sponsorisé

Dès le 10 novembre, Microsoft sonnera le coup d'envoi d'une nouvelle génération de consoles, plus puissantes que jamais. Avec la Xbox Series X, expérimentez des jeux au réalisme saisissant grâce à sa définition en True 4K, et préparez l'avenir avec ses capacités 8K Ready ! Avec ses 12 Teraflops de puissance qui permettent une fluidité encore inégalée de 120 images par seconde, c'est un nouveau pan du jeu vidéo qui s'offre à vous.

Découvrez sa petite soeur, la Xbox Series S, une console qui malgré sa taille réduite propose des performances incroyables. Pensée pour le téléchargement, cette Xbox "All Digital" permet de profiter à fond du Xbox Game Pass, l'abonnement de Microsoft qui vous permet de jouer à tous les jeux exclusifs dès leur lancement, et bien plus encore. Grâce à la Fnac, bénéficiez en plus de 40% de réduction sur le Xbox Game Pass Ultimate.

Microsoft a choisi la Fnac comme partenaire exclusif en France pour distribuer la console sous forme d'un abonnement unique mensuel (Xbox All Access) >> 24,99€/mois pendant 24 mois pour la Series S et 34,99€/mois pendant 24 mois pour la Series X.

Cependant, ne pas oublier que le Xbox All Access n'est pas encore disponible, ce qui sera le cas uniquement après la sortie officielle de la console et uniquement en magasin. Les stocks étant également limités sur cette précommande, des réassorts seront fait au compte-goutte. Merci de votre compréhension.

Alors n'hésitez plus : précommandez dès aujourd'hui votre Xbox Series X ou votre Xbox Series S, et profitez dans les meilleures conditions des nouveautés Xbox, avec FIFA 21, Call of Duty : Black Ops Cold War ou Assassin's Creed Valhalla.