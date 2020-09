Legends of Runeterra : Un tournoi européen officiel annoncé avec un format d'équipes nationales

Le tournoi de Riot Games sera axé sur la communauté, avec des équipes formées par les meilleurs joueurs de plusieurs nations européennes préalablement sélectionnées.

C'est une très bonne nouvelle pour tous les joueurs compétitifs de Legends of Runeterra : Riot Games a annoncé son tout premier tournoi officiel européen appelé LoR Masters Europe - The Chronicles of Targon.

Pour le format, il faudra s'accrocher : il ne s'agira pas d'un tournoi de cartes classique, mais organisé en équipes nationales, afin d'apporter une touche de piment supplémentaire. Les équipes participantes seront formées en octobre, avec les trois têtes du classement de la nation correspondante. Mais les joueurs pourront aussi monter le classement pour avoir un impact sur la participation de leur nation au tournoi.

Une fois les équipes composées, elles disputeront une phase de groupes (avec 4 groupes de 4 équipes) qui verra les deux meilleures équipes de chaque groupe être qualifiés en playoffs qui commenceront par des quarts de finale, et ce jusqu'à la grande finale fin novembre.

Alors que les deux premiers membres de chaque équipe devront avoir atteint le rang Maître en plus d'être les meilleurs de leur pays, le dernier n'aura pas l'obligation de l'avoir atteint, tant qu'il sera à la troisième place du classement de son pays. Cela promet une élévation du niveau importante en classée, ce qui rendra les lives des streamers motivés pour monter bien intéressants jusqu'au 12 octobre !

Pour ce qui est des matchs en eux-mêmes, chaque équipe devra constituer 9 decks dont seuls les champions seront dévoilés et 3 champions pourront être bannis avant le début d'un match, sachant qu'il y aura 5 matchs en tout, ce qui forcera à être flexible. En plus, le deck des joueurs doit être changé à chaque match.

Les LoR Masters Europe se lanceront le 7 novembre et dureront jusqu'au 29 novembre, avec une grande finale. Le cashprize de la compétition n'a pas été annoncé.