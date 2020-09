PS5 : Sony a envisagé un modèle moins puissant mais estime cette stratégie "problématique"

La nouvelle génération de consoles qui s'annonce d'une manière inédite avec deux modèles sensiblement différents du côté de chez Sony et de chez Microsoft. Le constructeur japonais n'a cependant pas choisi de proposer une console d'entrée de gamme moins puissante en plus de son modèle standard. Et ce, pour plusieurs raisons.

Comme indiqué plusieurs fois au cours des derniers jours, Jim Ryan a accordé de nombreuses interviews en marge de la diffusion du PS5 Showcase. Au cours d'une de celles-ci, réalisée par le site japonais AV Watch, le patron de Sony Interactive Entertainment révèle que le constructeur nippon a pendant un temps envisagé de proposer une PS5 moins puissante en parallèle au modèle de base. Avant de se raviser pour plusieurs raisons (propos traduits et relayés par le site VGC) :

La première chose que je teins à dire est que je respecte les décisions et philosophies de chacun de nos concurrents. Le prix de vente est clairement un facteur très important. Nous respectons les stratégies compétitives des autres sociétés. Cela étant dit, nous sommes totalement dévoués et croyons en notre stratégie actuelle et l'effet qu'elle aura.



Si vous vous penchez sur l'histoire du marché des jeux vidéo, une chose qui peut être dite, c'est que créer une console à bas prix avec des capacités techniques réduites est quelque chose qui n'a pas obtenu d'excellents résultats par le passé. Nous avons envisagé cette option et avons vu que d'autres dirigeants qui ont essayé ça ont découvert à quel point elle est problématique.



Selon nos recherches, il est clair que les gens qui achètent une console veulent pouvoir l'utiliser pendant quatre, cinq, six ou même sept ans. Il veulent croire qu'ils ont acheté quelque chose qui est conçu pour durer et qui ne va pas être obsolète après deux ou trois ans.



Ils veulent être certains que s'ils achètent une nouvelle télé, leur console actuelle sera compatible avec la nouvelle télé 4K qu'ils envisagent d'acheter.

Malgré le respect qu'il affirme avoir pour la stratégie de Microsoft, Jim Ryan laisse ici entendre que la Xbox Series S sera obsolète d'ici deux ou trois ans. Il est en revanche plus compliqué de savoir à quelle(s) console(s) il fait référence lorsqu'il parle de tentatives ratées faites par des constructeurs de sortir des modèles moins puissants de leurs consoles.

Pour rappel, les deux modèles de PS5 (standard et Digital Edition) sortiront en France le 19 novembre prochain.

